Дикость продолжилась: житель Башкирии ищет правды после смерти жены с мертвым плодом

Житель Нефтекамска Рустем Каримов, жена которого два года назад умерла с мертвым плодом в утробе, добивается аудиенции у главы следкома России.

Рустем Каримов записал обращение к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести новое расследование трагических обстоятельств гибели его жены. Напомним, несчастье произошло в мае 2019 года. 42-летнюю Наталью Каримову, находившуюся на 34-й неделе беременности, нефтекамские врачи отправили в РКБ имени Куватова в Уфу, поскольку ее состояние внушало местным медикам серьезные опасения. Уже по прибытии в Уфу в РКБ во время осмотра пациентки выяснилось, что ребенок в ее утробе погиб. Однако вместо того, чтобы провести экстренную операцию и извлечь плод, ставший опасным для матери, заместитель главврача РКБ имени Куватова Марина Мухамадиева отказала ей в госпитализации и отправила обратно в Нефтекамск по дорогу протяженностью около 200 км. В итоге на следующий день Наталья Каримова скончалась в результате начавшегося сепсиса. Муж Натальи не без оснований считает, что в РКБ ей отказали в госпитализации, чтобы не портить статистику. По его заявлению против Марина Мухамадиевой было возбуждено уголовное дело, ей предъявили обвинение в халатности и ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем смерть человека. Однако 7 июля текущего года Кировский районный суд Уфы оправдал подсудимую, сочтя её вину недоказанной. Обвинение изначально было несостоятельное. Суд должен был возвратить уголовное дело прокурору, об этом потерпевшие подавали ходатайство. Но вместо этого решил оправдать. Ещё суд самостоятельно сделал выводы о медицинской картине после признания проведенной по делу судмедэкспертизы недопустимым доказательством. Суд не обладает медицинскими познаниями, поэтому в этих вопросах надлежало назначить повторные экспертизы, но в ходе дополнительного расследования. Дикость продолжилась, прокомментировал решение суда адвокат Александр Войцех, который представлял интересы семьи погибшей женщины. Рустем Каримов заявил, что решение суда является издевательством над его семьей. Он намерен обжаловать решение суда, а также добиваться квалифицированного расследования и справедливого вердикта, побывав на личном приеме у главы следкома России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Расследование было имитацией. Виновного установили, но все сделали так, чтобы она была оправдана. Заместитель главврача РКБ Мухамадиева, зная о мертвом плоде, сначала незаконно отказала в операции, отправив больную на верную смерть. А когда узнала о смерти, подделала документы о якобы проведённом консилиуме. То есть совершила умышленное преступление. Но, почему-то Следственный комитет и прокуроры усмотрели в этом только халатность. То есть обвиняемая не понесла бы никакого наказания, так как эта статья очень мягкая, отметил вдовец в своем обращении. Он настаивает, что «узнав о смерти, руководство больницы стало рисовать нужные для них документы о болезни. Якобы был консилиум, и он решил, что несмотря на все, состояние больной было отличное. Сделали так, чтоб не портить показателей больницы». В соцсетях данное уголовное дело уже сравнили с прошлогодним делом против бывшей главврача РКБ Эльзы Сыртлановой, которую также обвиняли в халатности после массового заражения коронавирусом пациентов клиники и их близких, а также гибели некоторых из них. Уголовное дело против нее было прекращено, так как по документам получалось, что главный врач не знала о критической эпидемиологической ситуации, сложившейся в больнице. Марину Мухамадиеву считали правой рукой Сыртлановой, расследование уголовного дела против нее, действительно, напоминает следствие по делу о коронавирусной эпопее в РКБ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter