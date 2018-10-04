Следователи проверяют деятельность руководства прокуратуры Башкирии

Республиканское Управление Следкома России проверяет информацию о коррупции в руководстве прокуратуры Башкирии. В частности, речь может идти о взятке одному из заместителей прокурора Башкирии за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Позднее оно по указанию из Генеральной прокуратуры все-таки было возбуждено, а фигурантами его стали чиновники уфимской администрации Александр Филиппов и Марат Гареев. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.