Следователи проверяют деятельность руководства прокуратуры Башкирии
Речь может идти о взятках руководителям республиканского ведомства за покровительство в деле по расселению из ветхого жилья.
Республиканское Управление Следкома России проверяет информацию о коррупции в руководстве прокуратуры Башкирии. В частности, речь может идти о взятке одному из заместителей прокурора Башкирии за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Позднее оно по указанию из Генеральной прокуратуры все-таки было возбуждено, а фигурантами его стали чиновники уфимской администрации Александр Филиппов и Марат Гареев. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.
Республиканское управление Следкома России данную информацию не комментирует, ссылаясь на интересы следствия.
По сведениям издания, взятку мог передать руководителям республиканской прокуратуры депутат горсовета Вадим Рамазанов. Напомним, что последний был задержан по делу прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, задержанного за взятку в 5 с лишним миллионов рублей в собственном кабинете.