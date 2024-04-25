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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Башкирии бык упал с моста и застрял

В Башкирии бык упал с моста и застрял

25 апреля 2024, 15:32
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Белорецком районе Башкирии бык попал в беду, когда провалился с моста.

Сотрудники госкомитета РБ по ЧС выезжали к мосту через реку Буганак, где бык упал и повис на деревянных конструкциях. Спасатели распилили их и освободили домашнее животное. Оно не пострадало.

«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Прямо как в стихотворении А. Барто», — в шутку добавили в ведомстве.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В конце прошлой недели спасателям в Башкирии пришлось спасать из колодца пса. Он провалился в люк, глубиной в три метра. Животное отделалось испугом.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Госкомитет по ЧС
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