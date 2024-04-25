В Башкирии бык упал с моста и застрял

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Сотрудники госкомитета РБ по ЧС выезжали к мосту через реку Буганак, где бык упал и повис на деревянных конструкциях. Спасатели распилили их и освободили домашнее животное. Оно не пострадало.
«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Прямо как в стихотворении А. Барто», — в шутку добавили в ведомстве.
В конце прошлой недели спасателям в Башкирии пришлось спасать из колодца пса. Он провалился в люк, глубиной в три метра. Животное отделалось испугом.