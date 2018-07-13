Афера на миллиард: Экс-вице-мэра Уфы Филиппова окончательно обвинили

Отдел по расследованию особо важных дел, возбужденных в отношении чиновников (второй отдел) Следственного управления СКР по Башкирии предъявил окончательное обвинение бывшему заместителю главы администрации Уфы Александру Филиппову по статье за превышение должностных полномочий с причинением тяжкого ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объявление предъявлено в рамках давно уже нашумевшего дела «аферы на миллиард». В Уфе в рамках федеральной программы «Жилище» была утверждена программа по развитию застроенной территории. Данная программа, в частности, подразумевала расселение уфимцев из аварийного жилья за счет средств инвесторов.

Однако следствие считает, что чиновники уфимской администрации уже расселенные дома включили в региональную программу по сносу аварийного жилья, по которой на снос аварийного жилья и расселение уфимцев из федерального и регионального бюджетов была выделена сумма 1,6 миллиарда рублей. Следствие считает, что ущерб бюджету, нанесенный чиновниками администрации Уфы, составил около 1 миллиарда рублей.

О предъявлении обвинения Филиппову по этой статье стало известно еще в конце апреля. Тогда было выдвинуто предварительное обвинение. Однако сам фигурант резко отрицал этот факт.

Александр Филиппов в конце апреля текущего года был осужден за неуплату налогов и приговорен к штрафу в размере четверть миллиона рублей. Но в связи с истечением сроков давности суд освободил бывшего чиновника от исполнения этого наказания.

Ранее следователи по этому же делу об «афере на миллиард» предъявили обвинение по той же статье бывшему главному строителю Уфы Марату Гарееву, которому помимо превышения должностных преступлений вменили еще и незаконное применение средств для прослушки.

Еще один чиновник уфимской администрации, проходящий по этому делу – начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев. В отношении него возбуждено уголовное дело по той же 3 части 286 статьи «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Законом по этой статье предусмотрено лишение свободы от трех до десяти лет.