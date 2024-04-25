Мэр Давлеканово освобожден от назначенного срока — 4 года условно и выплаты штрафа

В 2019 году мэром были подписаны акты приемки работ системы очистки воды в городе, на основании которых 89 миллионов рублей оплачены подрядчику — «Уфимской газовой компании». По факту же деятельность компании оценили в 46 миллионов рублей. Более того, нарушения положений проекта привели к тому, что объект не ввели в эксплуатацию. Также строительный контроль работ не был проведен, но оплачен в сумме полмиллиона рублей.