Мэр Давлеканово освобожден от назначенного срока — 4 года условно и выплаты штрафа

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Напомним — 4 года лишения свободы условно, 3 года испытательного срока, штраф и запрет на управленческую деятельность в государственных органах были назначены Давлекановским райсудом Вячеславу Гапоненко.
В 2019 году мэром были подписаны акты приемки работ системы очистки воды в городе, на основании которых 89 миллионов рублей оплачены подрядчику — «Уфимской газовой компании». По факту же деятельность компании оценили в 46 миллионов рублей. Более того, нарушения положений проекта привели к тому, что объект не ввели в эксплуатацию. Также строительный контроль работ не был проведен, но оплачен в сумме полмиллиона рублей.
25 апреля в Верховном суде приговор отменен, в связи с отсутствием состава преступления, действия осужденного переквалифицированы на «халатность с причинением особо крупного ущерба». Вячеславу Гапоненко назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. В связи с истечением давности уголовного преследования Гапоненко от назначенного наказания освобожден.