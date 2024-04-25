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Приговор мэру Давлеканово отменили сегодня в Верховном суде Башкирии

Мэр Давлеканово освобожден от назначенного срока — 4 года условно и выплаты штрафа

25 апреля 2024, 14:20
Фото: Вячеслав Гапоненко (Фото: администрация Давлекановского района РБ)

Приговор мэру Давлеканово отменили сегодня в Верховном суде Башкирии

Объединённая пресс-служба судов РБ сообщила об отмене приговора Вячеславу Гапоненко по делу о строительных очистных.

Напомним — 4 года лишения свободы условно, 3 года испытательного срока, штраф и запрет на управленческую деятельность в государственных органах были назначены Давлекановским райсудом Вячеславу Гапоненко.

В 2019 году мэром были подписаны акты приемки работ системы очистки воды в городе, на основании которых 89 миллионов рублей оплачены подрядчику — «Уфимской газовой компании». По факту же деятельность компании оценили в 46 миллионов рублей. Более того, нарушения положений проекта привели к тому, что объект не ввели в эксплуатацию. Также строительный контроль работ не был проведен, но оплачен в сумме полмиллиона рублей.

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25 апреля в Верховном суде приговор отменен, в связи с отсутствием состава преступления, действия осужденного переквалифицированы на «халатность с причинением особо крупного ущерба». Вячеславу Гапоненко назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. В связи с истечением давности уголовного преследования Гапоненко от назначенного наказания освобожден.

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#Политика#Общество#Уголовное дело#Башкортостан#Давлеканово
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