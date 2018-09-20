Судьи, родственники уфимского депутата Рамазанова, подали в отставку

Депутата уфимского горсовета Вадима Рамазанова, которого в некоторых СМИ называли «решальщиком проблем», задержали в начале сентября по делу прокурора Советского района Уфы Рамиля Грифуллина. Правда, эту информацию никто до сих пор не подтвердил и не опровергнул. Получается как секрет полишинеля – все знают, но не говорят.

В настоящее время ни одно правоохранительное ведомство также не комментирует, что происходит с депутатом Рамазановым. В ряде СМИ проходила информация о том, что депутат может активно сотрудничать со следствием, возможно, поэтому, в том числе, о нем нет никакой информации.

Завтра, 21 сентября, на Квалификационной коллегии судей Башкирии будут рассмотрены помимо всего прочего два заявления от двух судей: судьи и председателя Демского районного суда Уфы Фаима Рамазанова и судьи Кировского районного суда Уфы Альфии Рамазановой. Первый уходит в отставку с 22 октября текущего года, вторая - с 1 октября текущего года. Информация об этом размещена на официальном сайте Квалификационной коллегии судей. Фаим Рамазанов – дядя депутата Вадима Рамазанова, Альфия Рамазанова – супруга дяди-судьи.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что это не просто отставки по собственному желанию, хотя, формально так и все и выглядит.

- Насколько я знаю, председатель Демского суда как раз недавно собрал документы на выдвижение в председатели суда на второй срок. Но ему сказали этого не делать, – сказал нам наш источник.

Напомним, что ряд СМИ связывал задержание Вадима Рамазанова с делом прокурора Рамиля Гарифуллина, мол, депутат передал взятку прокурору в размере более 5 миллионов рублей.

Далее, по сообщению источников, следователи нашли имущество на сумму порядка 180 миллионов рублей, в том числе наличных денег более 100 миллионов, все это может принадлежать прокурору.

На время следствия Рамиль Гарифуллин арестован на два месяца до 11 ноября. Вчера, 19 сентября, Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию прокурора и оставил его под арестом.

Ранее Рамиль Гарифуллин работал прокурором Уфимского района. О его деятельности на этом посту мы ранее писали.