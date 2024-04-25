Жителей Башкирии развезут до садовых участков

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
ГУП «Башавтотранс» будет развозить дачников к участкам в Стерлитамаке, Сибае, Нефтекамске, Янауле, Агидели и других городах республики. Всего действует 25 маршрутов для всех желающих.
Власти при этом не уточнили сумму, которую придется заплатить за проезд в том или ином направлении. Жители предполагают, что уточнить можно будет прямо в автобусе, но некоторые переживают из-за этого. Якобы водители могут брать больше, оставляя часть от суммы у себя в кармане.
Ранее сообщалось, что в Башкирии перевозчиков хотят привлечь к ответственности за неработающие кондиционеры. Власти предложили изменения в закон, который проходит оценку регулирующего воздействия.