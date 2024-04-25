Жителей Башкирии развезут до садовых участков

Власти при этом не уточнили сумму, которую придется заплатить за проезд в том или ином направлении. Жители предполагают, что уточнить можно будет прямо в автобусе, но некоторые переживают из-за этого. Якобы водители могут брать больше, оставляя часть от суммы у себя в кармане.