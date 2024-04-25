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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Башкирии запустили автобусы для дачников

Жителей Башкирии развезут до садовых участков

25 апреля 2024, 14:30
Фото: 1MI

В Башкирии запустили автобусы для дачников

В Башкирии для удобства садоводов запустили сезонные маршруты, заявили в минтрансе региона.

ГУП «Башавтотранс» будет развозить дачников к участкам в Стерлитамаке, Сибае, Нефтекамске, Янауле, Агидели и других городах республики. Всего действует 25 маршрутов для всех желающих.

Фото: Минтранс РБ

Власти при этом не уточнили сумму, которую придется заплатить за проезд в том или ином направлении. Жители предполагают, что уточнить можно будет прямо в автобусе, но некоторые переживают из-за этого. Якобы водители могут брать больше, оставляя часть от суммы у себя в кармане.

Ранее сообщалось, что в Башкирии перевозчиков хотят привлечь к ответственности за неработающие кондиционеры. Власти предложили изменения в закон, который проходит оценку регулирующего воздействия.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Автобус#Минтранс РБ
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