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«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии

Сегодня, 12:05ОбществоРазиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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