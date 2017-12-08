Прокуратура Уфы требует изъять имущество у экс-чиновника мэрии города

Общая стоимость имущества составляет 8 млн руб.

В Башкирии прокуратура через суд планирует изъять имущество бывшего главы управления капстроительства Уфы Марата Гареева, который является фигурантом дела о необоснованном выделении почти 1 млрд руб. при реализации программы переселения жилья, об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин.

Дело рассматривает Кировский районный суд.

- Прокуратурой по результатам проверки к начальнику управления капитального строительства Уфы Гарееву предъявлен иск об обращении в доход государства одной однокомнатной квартиры и стоимости трех однокомнатных квартир, которые им были приобретены и реализованы. Общая сумма иска составляет более 8 млн руб., - сообщил Кузьмин.

Валерий Кузьмин рассказал, что расходы на покупку этого имущества не соответствовали его задекларированным доходам. Эти факты были установлены в ходе прокурорской проверки.