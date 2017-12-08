Прокуратура Уфы требует изъять имущество у экс-чиновника мэрии города
В Башкирии прокуратура через суд планирует изъять имущество бывшего главы управления капстроительства Уфы Марата Гареева, который является фигурантом дела о необоснованном выделении почти 1 млрд руб. при реализации программы переселения жилья, об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин.
Дело рассматривает Кировский районный суд.
- Прокуратурой по результатам проверки к начальнику управления капитального строительства Уфы Гарееву предъявлен иск об обращении в доход государства одной однокомнатной квартиры и стоимости трех однокомнатных квартир, которые им были приобретены и реализованы. Общая сумма иска составляет более 8 млн руб., - сообщил Кузьмин.
Валерий Кузьмин рассказал, что расходы на покупку этого имущества не соответствовали его задекларированным доходам. Эти факты были установлены в ходе прокурорской проверки.
Напомним, что в конце февраля этого года Марат Гареев стал одним из фигурантов уголовного дела о необоснованном выделении почти 1 млрд руб. при реализации программы переселения из ветхого жилья. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий ( ст. 285) и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ). В октябре его уволили.