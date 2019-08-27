Расходы консолидированного бюджета Башкирии растут быстрее доходов в 37 раз

Республиканский Минфин отчитался об исполнении консолидированного бюджета за 7 месяцев 2019 года. Консолидированный – это бюджет Башкирии и бюджеты городов и районов республики.

За январь-июль консолидированная доходная часть составила 135, 6 миллиарда рублей с ростом на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основной источник формирования доходной части консолидированного бюджета – налоговые и неналоговые поступления. В их числе:

- налог на прибыль – 33,6 млрд руб (29,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов),

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 30,7 млрд руб (27,2%),

- акцизы – 13,3 млрд руб (11,8%),

- налоги на имущество – 11,5 млрд руб (10,2%), - налоги на совокупный доход – 6,5 млрд руб (5,7%).

По сравнению с тем же периодом (7 месяцев) прошлого года поступления по налогу на прибыль выросли на 17,5%, акцизов на 18,3%, НДФЛ на 3,8%. Налоги на имущество «упали» на 8,4%.

Расходы консолидированного бюджета Башкирии составили 128,3 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году на 18,5%. Основную часть расходов, 78,2% составляют расходы на финансирование социальной сферы.

Бюджет Башкирии составил за 7 месяцев по доходной части 113,5 миллиарда рублей со снижением по сравнению с прошлым годом на 1,0%. Необходимо отметить, что это снижение в чистом виде без учета разовых поступлений, которые были в прошлом году (по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть»).

Расходная часть республиканского бюджета составила 113,0 миллиарда рублей с ростом на 22,9% к уровню этого же периода прошлого года.