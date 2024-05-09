Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»

Панин в начале минувшего сезона провел тысячный матч в рамках чемпионатов России. В КХЛ он стал участником 832 игр. В карьере хоккеиста такие клубы, как тольяттинские «Лада» и «Лада-2», самарский «ЦСК ВВС», москвский «ЦСКА» и казанский «Ак Барс». С 2017 года играет за уфимский ХК, в следующем сезоне намерен продолжить выступать за «СЮ».