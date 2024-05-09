mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»

Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»

9 мая 2024, 10:26
Фото: PxHere
Континентальная хоккейная лига огласила список претендентов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам последнего сезона. Об этом сообщили на сайте КХЛ.

Среди номинированных игроков — хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин и Сергей Бирюков.

Бирюков в прошедшем сезоне провел тысячный матч в лиге, став первым игроком в истории КХЛ с таким результатом. 1 мая спортсмен закончил спортивную карьеру и стал тренером «СЮ». 38-летний хоккеист имеет звание Заслуженного мастера спорта. До уфимского клуба он пятнадцать лет играл за магнитогорский «Металлург».

Данил Башкиров переходит из ХК «Салавата Юлаева» в «Металлург» за 45 млн рублей
Узнать подробнее

Панин в начале минувшего сезона провел тысячный матч в рамках чемпионатов России. В КХЛ он стал участником 832 игр. В карьере хоккеиста такие клубы, как тольяттинские «Лада» и «Лада-2», самарский «ЦСК ВВС», москвский «ЦСКА» и казанский «Ак Барс». С 2017 года играет за уфимский ХК, в следующем сезоне намерен продолжить выступать за «СЮ».

#Общество#Спорт#Башкортостан#Хоккей#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават Юлаев
Подпишитесь
Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы
Сегодня, 11:25
Башкирию впервые атаковали беспилотники
Сегодня, 09:05
Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы
Сегодня, 09:03
В Уфе открыли памятник Гази Загитову
Сегодня, 07:46
Путин поздравил Хабирова с Днем Победы
Сегодня, 05:44
"