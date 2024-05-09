Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Среди номинированных игроков — хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин и Сергей Бирюков.
Бирюков в прошедшем сезоне провел тысячный матч в лиге, став первым игроком в истории КХЛ с таким результатом. 1 мая спортсмен закончил спортивную карьеру и стал тренером «СЮ». 38-летний хоккеист имеет звание Заслуженного мастера спорта. До уфимского клуба он пятнадцать лет играл за магнитогорский «Металлург».
Панин в начале минувшего сезона провел тысячный матч в рамках чемпионатов России. В КХЛ он стал участником 832 игр. В карьере хоккеиста такие клубы, как тольяттинские «Лада» и «Лада-2», самарский «ЦСК ВВС», москвский «ЦСКА» и казанский «Ак Барс». С 2017 года играет за уфимский ХК, в следующем сезоне намерен продолжить выступать за «СЮ».