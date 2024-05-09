Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По словам зрителей, заставших взлом, на экране появилась агитация националистической идеологии с призывами к незаконной деятельности. В частности, демонстрировались кадры с маршей радикалов. Другие очевидцы также заявили о «зависании» телеэфира.
Как сообщает РБК Уфа, оператор связи уже подтвердил проблему, сейчас специалисты работают над «решением вопроса».
Кибератакам сети «Уфанета» подвергаются с апреля этого года. Пользователи продолжительное время испытывали проблемы с подключением, что вызвало недовольство у большого числа клиентов компании.
Ранее Mkset также освещал конфликт в компании «Уфанет», связанный с иностранным гражданством ключевых акционеров.