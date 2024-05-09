mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы

Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы

9 мая 2024, 09:03
Фото: скриншот видео РБК Уфа
Очевидцы пишут о взломе IP-телевидения башкортостанского оператора «Уфанет». Хакерская атака произошла во время трансляции московского Парада Победы.

По словам зрителей, заставших взлом, на экране появилась агитация националистической идеологии с призывами к незаконной деятельности. В частности, демонстрировались кадры с маршей радикалов. Другие очевидцы также заявили о «зависании» телеэфира.

Как сообщает РБК Уфа, оператор связи уже подтвердил проблему, сейчас специалисты работают над «решением вопроса».

«Уфанет» винит в сбоях иностранные компании
Узнать подробнее

Кибератакам сети «Уфанета» подвергаются с апреля этого года. Пользователи продолжительное время испытывали проблемы с подключением, что вызвало недовольство у большого числа клиентов компании.

Ранее Mkset также освещал конфликт в компании «Уфанет», связанный с иностранным гражданством ключевых акционеров.

#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Уфанет#Взлом
Подпишитесь
Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы
Сегодня, 11:25
Башкирию впервые атаковали беспилотники
Сегодня, 09:05
Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»
Сегодня, 10:26
В Уфе открыли памятник Гази Загитову
Сегодня, 07:46
Путин поздравил Хабирова с Днем Победы
Сегодня, 05:44
"