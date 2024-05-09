Путин поздравил Хабирова с Днем Победы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине.Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов», — написал Путин.
Комаров и Мишустин в своих поздравлениях также упомянули участников спецоперации и пожелали Хабирову «успехов в работе, здоровья и благополучия», а также «мира и добра».