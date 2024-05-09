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Путин поздравил Хабирова с Днем Победы

Путин поздравил Хабирова с Днем Победы

9 мая 2024, 05:44
Фото: mkset.ru
Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин и полномочный представитель главы государства в ПФО Игорь Комаров поздравили с Днем Победы руководителя Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Радия Хабирова.
«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине.Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов», — написал Путин.
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Комаров и Мишустин в своих поздравлениях также упомянули участников спецоперации и пожелали Хабирову «успехов в работе, здоровья и благополучия», а также «мира и добра».

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