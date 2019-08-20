Исполнение бюджета Уфы за 2019 год может проходить с серьезными проблемами

Сегодня, 20 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Гульнара Валиева рассказала о ходе исполнения бюджета города за текущий год.

По ее словам. могут возникнуть определенные проблемы с исполнением бюджета в связи с изменениями в законодательстве, в том числе касающимися выполнения контрактов в рамках нацпроектов.

По мнению Гульнары Валиевой, в связи с этим большого перевыполнения бюджета Уфы в 2019 году может не быть, на это просто не хватит времени, чтобы успеть закрыть все подтверждающие документы.

При этом Гульнара Валиева отметила, что следует уделить максимум внимания заключение госконтрактов на следующий год.

- Уже сейчас в администрацию приходят представители муниципалитетов и б, что не могут заключить кон тракты, но этого быть не может. У нас принят бюджет на три ода, который исключает трудности с финансированием работ, подчеркнула вице-мэр.