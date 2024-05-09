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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Башкирию впервые атаковали беспилотники

Башкирию впервые атаковали беспилотники

9 мая 2024, 09:05
Фото: Ufa_rb/Telegram
На нефтяное предприятие в Салавате совершили налет беспилотники. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Летательные аппараты влетели в установку «Газпром нефтехим Салават» и вызвали пожар. На месте наблюдается задымление. На месте работают оперативные службы.

Утверждается, что работа предприятия не нарушена.

Видео: Ufa_rb/Telegram

Глава региона Радий Хабиров подтвердил произошедшее и назвал атаку «попыткой опорочить наш праздник».

«Когда появятся подробности, будем информировать. Поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!», — написал Хабиров.

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