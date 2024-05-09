Башкирию впервые атаковали беспилотники

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Летательные аппараты влетели в установку «Газпром нефтехим Салават» и вызвали пожар. На месте наблюдается задымление. На месте работают оперативные службы.
Утверждается, что работа предприятия не нарушена.
Глава региона Радий Хабиров подтвердил произошедшее и назвал атаку «попыткой опорочить наш праздник».
«Когда появятся подробности, будем информировать. Поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!», — написал Хабиров.