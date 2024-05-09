Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По главной магистрали города прошлись военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, силовики, ветераны, кадеты и курсанты. Кроме того, впервые в параде принял участие женский расчет УФСИН по Башкирии.
Глава региона Радий Хабиров в своем выступлении перед гостями и участниками шествия упомянул конфликт на Украине и заявил о необходимости «окончательной победы над фашизмом», а также почтил память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Парад завершился проездом колонны военной техники: современных образцов и машин времен ВОВ.
После шествия на аэродроме «Первушино» выступила группа комплекса малой авиации.