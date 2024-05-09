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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы

Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы

9 мая 2024, 11:25
Фото: пресс-служба главы Башкирии
В столице Башкирии завершился парад в ознаменование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие традиционно устроили на проспекте Октября.

По главной магистрали города прошлись военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, силовики, ветераны, кадеты и курсанты. Кроме того, впервые в параде принял участие женский расчет УФСИН по Башкирии.

Фото: мэрия Уфы

Глава региона Радий Хабиров в своем выступлении перед гостями и участниками шествия упомянул конфликт на Украине и заявил о необходимости «окончательной победы над фашизмом», а также почтил память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Фото: мэрия Уфы

Парад завершился проездом колонны военной техники: современных образцов и машин времен ВОВ.

После шествия на аэродроме «Первушино» выступила группа комплекса малой авиации.

#Общество#Город#Уфа#9 Мая#День Победы#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Парад
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