Аналитики: В Башкирии резко снизились доходы бюджета

Аналитики рейтингового агентства «РИА-Рейтинг» проанализировали исполнение региональных бюджетов и ранжировали субъекты федерации по динамике доходной части бюджетов по сравнению с прошлым годом – на 1 июля 2019 года к 1 июлю 2018 года.

Согласно этому исследованию, положение республиканских финансов удручающее: в этом году снижение налоговых и неналоговых доходов составило минус 14,9 процентов, а снижение в целом доходной части бюджета составило минус 10,1 процента.

По этому показателю Башкирия занимает второе место с конца. Хуже нас только в Ингушетии: минус 19,7% налоговых и неналоговых доходов.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) хуже всех дела обстоят в Удмуртии: хуже всех, но с ростом налоговых и неналоговых доходов на 2,9%. В Татарстане доходы республиканского бюджета увеличились на 6,5%.