Аналитики: В Башкирии резко снизились доходы бюджета
Снижение в 2019 году достигло 15 процентов.
Аналитики рейтингового агентства «РИА-Рейтинг» проанализировали исполнение региональных бюджетов и ранжировали субъекты федерации по динамике доходной части бюджетов по сравнению с прошлым годом – на 1 июля 2019 года к 1 июлю 2018 года.
Согласно этому исследованию, положение республиканских финансов удручающее: в этом году снижение налоговых и неналоговых доходов составило минус 14,9 процентов, а снижение в целом доходной части бюджета составило минус 10,1 процента.
По этому показателю Башкирия занимает второе место с конца. Хуже нас только в Ингушетии: минус 19,7% налоговых и неналоговых доходов.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) хуже всех дела обстоят в Удмуртии: хуже всех, но с ростом налоговых и неналоговых доходов на 2,9%. В Татарстане доходы республиканского бюджета увеличились на 6,5%.
Лучшую динамику в стране показала Сахалинская область с ростом налоговых и неналоговых доходов на 67%. В целом по стране суммарные налоговые и неналоговые доходы всех региональных бюджетов выросли в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,5%. А суммарный расход всех региональных бюджетов вырос на 9,9%.