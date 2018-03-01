Бюджет Уфы выделит 3 миллиона на обслуживание официальных делегаций
Исполнителя отберут на конкурсе 29 марта.
Администрация Уфы по итогам тендера 29 марта отберет компанию, которая займется организацией и обслуживанием приёмов официальных лиц и делегаций. Об этом сообщается в информации на официальном сайте госзакупок. Контакт с победителем будет заключен до конца текущего года. За это время исполнителю предстоит обслужить 20 делегаций. Максимальное время пребывания одной делегации – 3 дня.
Победителю тендера необходимо будет организовать транспортное обслуживание в пределах Уфы, работу переводчиков с английского и китайского языков. Контракт включает в себя также организацию автобусно-пешеходных экскурсий по Уфе с посещением Национального музея, дома-музея имени Аксакова, а также с посещением предприятий города, предварительно согласовав их с заказчиков. Контракт включает проведение 30 экскурсий.
Кроме этого, победитель обязан будет организовать питание представителей официальных организаций, в том числе провести 149 торжественных обедов, 56 деловых обедов, 200 кофе-брейков и 600 обедов.
Меню торжественного обеда состоит из 5 видов закусок, в том числе овощное, рыбное, мясное, рулеты рыбные и мясные, бутерброды, 2 вида салатов на выбор, первое блюдо, горячее блюдо и гарнир к нему, алкогольные напитки (вино красное или белое, коньяк и водку), прохладительные напитки (сок, морс, вода), кофе или чай, а также десерт и фрукты.
Деловой обед состоит из двух видов закусок, двух видов салата, горячего и гарнира к нему, а также горячих или прохладительных напитков и десерта к нему.
Кофе-брейк включает кофе или чай, 2 вида кондитерских изделий, выпечку или канапе.
Меню делового обеда состоит из салата, первого блюда, горячего и гарнира, напитков и десерта.
Также исполнителю предстоит обеспечить участников делегации сувенирной продукцией (150 сувенирных тарелок и 50 сувернирных панно).
Начальная цена контракта – 3 млн руб. Источник финансирования – бюджет города Уфы.