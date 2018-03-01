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Бюджет Уфы выделит 3 миллиона на обслуживание официальных делегаций
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Бюджет Уфы выделит 3 миллиона на обслуживание официальных делегаций

Сегодня, 11:42ЭкономикаОльга Корзик
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