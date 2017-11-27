Почему лучше обсуждать геев, чем бюджет города

Журналист Марат Гареев считает, что участвовать в публичных слушаниях бюджета бесполезно.

На днях в Facebook подняли такую тему: почему уфимцев больше волнует тема геев (имеются в виду, конечно же, любые другие темы из области entertainment), чем более важная для города и всех уфимцев тематика формирования городской казны. Почему первый вид тем обсуждается с охотой многими людьми (не только в этой уважаемой соцсети), а такая серьезная вещь, как бюджет города Уфы, никого толком не волнует, за исключением пары человек.

Я не могу пройти мимо этого и хочу сказать вот что: не надо обсуждать бюджет ни в коем случае, не тратьте время. Лучше потратьте его с пользой – с детьми пообщайтесь, в кино сходите, в фитнес, прошлогоднюю фотку в Instagram опубликуйте, планы на Новый год обсудите. И на публичные слушания по городскому бюджету тоже не ходите. А городские власти призываю отменить публичные слушания по принятию бюджета. Ну серьезно, хватит этого цирка, а?

Понимаете, в чем дело. Любой бюджет – района, города, республики, страны, консолидированный и т. д. – это очень серьезный документ. Обсуждать его неспециалистам не имеет никакого смысла.

Сам по себе, бюджет – это большой, объемный документ, главный контент которого - цифры, которые нужно уметь читать. Готовится он не просто путем составления плана доходов, расходов и их подсчета на калькуляторе.

При подготовке бюджета на очередной период изучается и анализируется масса документов: процесс исполнения предыдущих бюджетов, прогноз социально-экономического развития региона (города), отчет о социально-экономическом развитии за предыдущие периоды. Здесь же прогнозы министерств, ведомств (налоговая, минтруд, минэкономики и т. д.), прогнозы специалистов по различным рынкам (товарным, услугам, финансовым), прогнозы финансистов и многое другое.

При формировании бюджета обязательно учитывается цикличность экономики. Да, экономика (и финансы, как часть экономического процесса) развивается циклично – подъем, стагнация, падение, потом снова подъем, стагнация, падение и так каждый раз. Мировые финансовые кризисы также повторяются с определенной периодичностью. К примеру, каждые десять лет – восьмой, девятый, десятый годы каждого десятилетия – мировые финансы основательно трясет. Из того, что большинство из нас пережило, можно вспомнить мировые финансовые кризисы 78-80 годов (промышленный кризис в Англии), конца 80-х (мировой нефтяной кризис), 98-й год (азиатский финансовый кризис) в прошлом веке, 2008 год (ипотечный кризис в США). Кстати, 2018-19 годы не за горами. Все это тоже учитывается при подготовке проекта бюджета.

Бюджетирование – это постоянная, непрекращающаяся, кропотливая работа десятков, сотен специалистов. И когда речь идет об обсуждении бюджета, имеется в виду, прежде всего, обмен компетентными мнениями, внесение обоснованных предложений и изменений.

Когда выносят бюджет на публичные слушания, то есть на обсуждение людьми, далекими от тематики экономики, финансов, бюджетных процессов – о каком толковом обсуждении может идти речь? О каких обоснованных и компетентных мнениях можно говорить? С вероятностью 97% - ни о каких.

Когда человеку говорят: в этом году доходы, к примеру, бюджета Уфы возрастут на 15% (уменьшатся на 15%), на содержание дворов мы потратим больше на 7% (меньше на 7%), построим (или нет) 3 детских садика – это хорошо или плохо?

Когда говорят: город взял кредит (вернул кредит) на финансирование дефицита бюджета, или бюджет принят с дефицитом – это хорошо или плохо? Ну, с обывательской точки зрения, естественно, когда не хватает денег и возникает дефицит – это плохо. Ну, логично, правда? Только вот с точки зрения государственных финансов не все так однозначно, и все зависит от множества факторов.

В качестве примера можно вспомнить великую депрессию в США 1929-1933 годов. В течение этих четырех лет бюджет США был дефицитным – таким его принимали, а для финансирования дефицита на всю круглосуточную мощность включали печатный станок. Казалось бы – это фиаско, логика так подсказывает. Но только благодаря дефицитному бюджету и печатному станку экономика страны восстала буквально из мертвых.

Таким образом, не имея представления о том, как составлялся бюджет, как работают эти механизмы, о том, какое сейчас состояние экономики – региональной, национальной, мировой – не прочитав, не изучив, не проанализировав кучу документов, нельзя дать однозначный ответ на любой вопрос, и уж, тем более, нельзя дать совет депутатам в части бюджетной политики.

Работа с бюджетом – это работа только для специалистов. Не тратьте ни свое, ни чужое время. А представителям власти я бы посоветовал не заниматься профанацией, вовлекая общественность в обсуждение сложного финансового документа. Якобы граждане активно участвуют в жизни города – это не так. На мой взгляд, депутаты просто ставят галочку – провели работу с общественностью, с избирателями, получили наказ, исполняем. Не так надо работать с депутатами, иначе надо.

Мне могут возразить: так мы что, не имеем права задавать вопросы на общественных слушаниях? Ну почему же не имеем? Имеем. Вот когда я иду к стоматологу удалять зуб, я всегда спрашиваю: какая анестезия есть? Мне говорят: есть два вида – подешевле и подороже. Я выбираю подороже и всегда говорю: вколите побольше, двойную дозу. Конечно, врач вколет мне столько, сколько посчитает нужным и сделает так, как должен, потому что это специалист. Вы когда посещаете врача, конечно, задаете ему кучу вопросов – а часто ли вы советуете ему, как вас лечить? С бюджетом примерно также: здесь даже спрашивать смысла нет, не то что советовать.

А еще мне сказали удивительную вещь. Мол, не нужно ничего изучать, чтобы обсуждать бюджет. Законы экономики, финансов, математика, статистика, экономико-математическое моделирование, прогнозирование – это все нужно знать хотя бы базисно, чтобы иметь представление о предмете беседы. Как-то так.

Но тогда давайте как-нибудь соберемся все вместе и пообсуждаем ход реализации космической программы России на ближайший период, внесем свои предложения. Ну а что – имеем право, безусловно, имеем, и ничего изучать для этого не надо. Но я не специалист в этом – я не пойду. А вы велкам – обсуждайте.

Повторюсь еще раз, общественное обсуждение бюджета – это профанация идеи влияния гражданина на то, что происходит вокруг, это делается для галочки. Для этого давно придумали термин: ППР – пришли, поболтали и разошлись. Давайте вещи своими именами называть.

Чтобы реально влиять на жизнь вокруг, нужно, собственно, это делать и делать как-то поактивнее, что ли. Требовать от депутатов эффективной работы каждого на своем участке (прежде всего, о местных депутатах речь идет), а если депутат не справляется – ходить на выборы и избирать других депутатов. А если надо, то и отзывать его.

Мы все смотрим европейские и американские фильмы. Они лучше нас хорошо живут, знаете еще почему? Не потому что они обсуждают бюджет на общественных слушаниях. А потому что их граждане, в отличие от нас, ходят на выборы и тщательно выбирают не только депутатов, но также прокуроров, судей и шерифов. И эти избранные в ходе честных выборов люди – реальные слуги народа – страсть как боятся не оправдать надежды своих избирателей, замараться даже в мелочах. Там граждане - хозяева по-настоящему.

А мы привыкли жить нашим всеобщим инфантилизмом, нам лишь бы что пообсуждать: пообсуждали – поставили галочку, дело сделали, можно расходиться. А о чем вообще речь-то? Да какая разница…