Главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 30 суток
Сегодня, 09:50ПолитикаМарат ГареевФото: Артур Салимов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ее признали виновной в организации несанкционированного митинга.
Вчера, 9 мая, в суде Октябрьского района Уфы постановили арестовать Лилию Чанышеву на 30 суток, признав ее виновной в повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга. Слушание административного дела происходило в закрытом режиме. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».
Напомним, что шествие в Уфе прошло 5 мая, в нем по различным оценкам приняли участие от 700 до 1500 человек. Мероприятие прошло по центральным улицам при том, что городские власти согласовали его проведение в микрорайоне Затон.
Адвокат Чанышевой намерен обжаловать решение районного судьи в Верховный суд Башкирии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей