Главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 30 суток

Вчера, 9 мая, в суде Октябрьского района Уфы постановили арестовать Лилию Чанышеву на 30 суток, признав ее виновной в повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга. Слушание административного дела происходило в закрытом режиме. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, что шествие в Уфе прошло 5 мая, в нем по различным оценкам приняли участие от 700 до 1500 человек. Мероприятие прошло по центральным улицам при том, что городские власти согласовали его проведение в микрорайоне Затон.