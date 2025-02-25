Младшего сержанта похоронили в Башкирии

Posted 25 февраля, 05:29
Published 25 февраля, 05:29
Modified 25 февраля, 08:59
Updated 25 февраля, 08:59
Мужчина родился в 1965 году в многодетной семье в деревне Азнагулово, где и окончил начальную школу. Затем семья переехала в Серменево, где Сабит Гимранов продолжил учёбу в средней школе.
Служил в городе Верхотурье. После этого жил в Серменево, трудясь на пилораме. В 2024 году подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Проходил службу в штурмовой роте. Погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.
В администрации района отмечают, что мужчина был отзывчивым и доброжелательным человеком, и выражают соболезнования маме, дочке и сыну бойца.
— У Сабита Сабирьяновича еще жива мама… И каким бы он не был, как бы его не называли, что бы не говорили о нем — он был добрый, безобидный, всегда мог помочь всем, чем мог, умел и пошутить, несмотря ни на что! — написала Зульфия А.
Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан собираются построить музей истории СВО.