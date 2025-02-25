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Posted 25 февраля, 05:29

Published 25 февраля, 05:29

Modified 25 февраля, 08:59

Updated 25 февраля, 08:59

В Башкирии похоронили младшего сержанта

Младшего сержанта похоронили в Башкирии

25 февраля 2025, 05:29
Фото: Администрация Белорецкого района.

В Башкирии похоронили младшего сержанта

Церемония прощания с младшим сержантом Сабитом Гимрановым, погибшим в ходе СВО, состоялась в селе Серменево Белорецкого района, сообщает администрация муниципалитета во вторник, 25 февраля.

Мужчина родился в 1965 году в многодетной семье в деревне Азнагулово, где и окончил начальную школу. Затем семья переехала в Серменево, где Сабит Гимранов продолжил учёбу в средней школе.

Служил в городе Верхотурье. После этого жил в Серменево, трудясь на пилораме. В 2024 году подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Проходил службу в штурмовой роте. Погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.

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В администрации района отмечают, что мужчина был отзывчивым и доброжелательным человеком, и выражают соболезнования маме, дочке и сыну бойца.

— У Сабита Сабирьяновича еще жива мама… И каким бы он не был, как бы его не называли, что бы не говорили о нем — он был добрый, безобидный, всегда мог помочь всем, чем мог, умел и пошутить, несмотря ни на что! — написала Зульфия А.

Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан собираются построить музей истории СВО.

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