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Военные

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Октябрь
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Юноши из Башкирии уходят в армию
22 октября, 06:32
Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии
3 октября, 04:59
Сентябрь
Уфимский военный оказался наркоманом
16 сентября, 05:00
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
9 сентября, 10:09
Август
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
Военных лишили прав в Башкирии
12 августа, 09:29
Июль
Кто в Уфе получает ₽100 000+
29 июля, 17:29
Июнь
Боец СВО рассказал правду о больнице в Уфе
Редакция Mkset пообщалась с уфимцем Сергеем Л. — участником спецоперации, из-за отказа в госпитализации которого разгорелся крупный скандал.
19 июня, 15:28
Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО
Двое военнослужащих — уроженцев Башкирии погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов.
11 июня, 11:39

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