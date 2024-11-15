Соболезнования

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2024
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
15 ноября, 11:50
Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии
9 октября, 04:55
Путин наградил зека из Башкирии за мужество
26 сентября, 05:34
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
24 августа, 13:29
Путин наградил сержанта из Башкирии
23 августа, 14:34
Уфа скорбит о потерянном герое
На 99-м году ушел из жизни уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, сообщает Глава Администрации Кировского района Уфы.
23 июля, 12:47
Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
24 июня, 06:59
Жители Подмосковья в ужасе из-за безопасности в «Крокус Сити Холл»
22 марта, 19:27
2020
В Уфе скончалась известная художница и скульптор Ляля Галеева
13 декабря 2020, 06:51
«Адвокат, а не решала». В Уфе прощаются с умершим от коронавируса Алексеем Зеликманом
8 октября 2020, 07:26
На УМПО опровергли информацию о гибели сотрудника от коронавируса
11 августа 2020, 13:04
«Мы точно не забудем»: близкие жертв коронавируса в Башкирии намерены добиться правды
Жизнь родственников пациентов, скончавшихся после заражения коронавирусной инфекцией и других осложнений, разделилась на «до» и «после» пандемии.
20 мая 2020, 06:13
Ушел из жизни горячий патриот Башкирии и очень светлый человек, писатель Борис Павлов
15 мая 2020, 06:50
В Москве скончался архитектор башкирской экономики
18 марта 2020, 10:12
«Всё как во сне»: Ляйсан Утяшева написала воспоминания о последних часах жизни мамы
12 марта 2020, 06:11
«Не уберегли, простите!»: в Башкирии погибла мать героя, ценой жизни спасшего ребенка
Любовь Машина ушла из жизни из-за нелепой случайности почти сразу после того, как узнала, что ее погибший сын будет представлен к награде.
22 января 2020, 06:57
Ушел из жизни первый президент Адвокатской палаты Башкирии
13 января 2020, 09:49
2019
«Работал, про больное сердце молчал»: в Башкирии умер молодой шахтер в Сибае
25 октября 2019, 12:56

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