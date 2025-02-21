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Posted 21 февраля, 07:43

Published 21 февраля, 07:43

Modified 21 февраля, 12:35

Updated 21 февраля, 12:35

На СВО погиб 24-летний рядовой из Башкирии

Молодой контрактник из Башкирии погиб на СВО

21 февраля 2025, 07:43
Фото: Администрация Дуванского района.

На СВО погиб 24-летний рядовой из Башкирии

В селе Ярославка Дуванского района РБ состоялась церемония прощаний с 24-летним рядовым Олегом Жулановым, погибшим в ходе СВО, сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию в пятницу, 21 февраля.

До армии молодой человек окончил местный колледж, получив образование тракториста-машиниста. Жители села говорят о нём, как об отзывчивом и открытом парне. Он занимался спортом, активно участвовал в жизни родного населённого пункта.

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На церемонии прощания собрались первые чиновники муниципалитета и выразили соболезнования близким Олега. Отмечено, что молодой человек заключил контракт для службы в зоне спецоперации. Он погиб, выполняя боевое задание.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб пчеловод из Республики Башкортостан. Он воевал ещё в Афганистане в рядах советской армии, а в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ.

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