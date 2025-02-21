Молодой контрактник из Башкирии погиб на СВО

Posted 21 февраля, 07:43
Published 21 февраля, 07:43
Modified 21 февраля, 12:35
Updated 21 февраля, 12:35
До армии молодой человек окончил местный колледж, получив образование тракториста-машиниста. Жители села говорят о нём, как об отзывчивом и открытом парне. Он занимался спортом, активно участвовал в жизни родного населённого пункта.
На церемонии прощания собрались первые чиновники муниципалитета и выразили соболезнования близким Олега. Отмечено, что молодой человек заключил контракт для службы в зоне спецоперации. Он погиб, выполняя боевое задание.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб пчеловод из Республики Башкортостан. Он воевал ещё в Афганистане в рядах советской армии, а в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ.