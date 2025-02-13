Мобилизованный учитель погиб на СВО

Posted 13 февраля, 09:39
Published 13 февраля, 09:39
Modified 13 февраля, 10:22
Updated 13 февраля, 10:22
Отмечается, что Ильнур Валиев был порядочным, уважаемым, добрым и отзывчивым учителем. Похороны бойца начались сегодня в два часа дня в селе Целинный.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пусть земля ему будет пухом, — написала Фируза Г.
Остальные подписчики в комментариях также выражают соболезнования в связи с гибелью бойца на СВО и отмечают его положительные качества.
Ранее Mkset сообщал, что в зоне спецоперации погиб медик из Республики Башкортостан. Он был психиатром в диспансере городской больницы Салавата. Коллеги отмечали его высокую мораль, жизненную энергию и любовь к своему делу.