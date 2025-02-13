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Posted 13 февраля, 09:39

Published 13 февраля, 09:39

Modified 13 февраля, 10:22

Updated 13 февраля, 10:22

Учитель из Башкирии погиб на СВО

Мобилизованный учитель погиб на СВО

13 февраля 2025, 09:39
Фото: 1MI.

Учитель из Башкирии погиб на СВО

Сюжет
Мобилизация
Мобилизованный учитель физкультуры школы Гусевского сельсовета Абзелиловского района Ильнур Валиев погиб в зоне специальной военной операции, сообщает местная администрация в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что Ильнур Валиев был порядочным, уважаемым, добрым и отзывчивым учителем. Похороны бойца начались сегодня в два часа дня в селе Целинный.

Фото: Администрация Гусевского сельсовета
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пусть земля ему будет пухом, — написала Фируза Г.

Остальные подписчики в комментариях также выражают соболезнования в связи с гибелью бойца на СВО и отмечают его положительные качества.

Ранее Mkset сообщал, что в зоне спецоперации погиб медик из Республики Башкортостан. Он был психиатром в диспансере городской больницы Салавата. Коллеги отмечали его высокую мораль, жизненную энергию и любовь к своему делу.

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