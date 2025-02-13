Лесоруб из Башкирии погиб на СВО

Некролог гласит, что родился Махмутов в деревне Сюрюнзяк. В армию он попал не впервые — в 1990–1992 годах будущий участник СВО служил в Абхазии сапёром. Позже трудился на различных предприятиях, в последние годы жизни работал на лесовале. Детство белоречанина было не самым простым — у него рано ушёл отец, поэтому для своих сестёр он стал опорой. Близкие описывают его как очень хозяйственного и ответственного человека.