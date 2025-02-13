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Posted 13 февраля, 14:03

Published 13 февраля, 14:03

Modified 13 февраля, 14:05

Updated 13 февраля, 14:05

На СВО погиб ефрейтор из Башкирии

Лесоруб из Башкирии погиб на СВО

13 февраля 2025, 14:03
Фото: 1MI.

На СВО погиб ефрейтор из Башкирии

В бою в зоне спецоперации погиб 52-летний контрактник-уроженец Белорецкого района Башкортостана, сообщили в администрации муниципалитета в четверг, 13 февраля.

С Минобороны РФ боец Ирек Махмутов подписал контракт в ноябре 2024 года. Служил он в мотострелковой роте. В ходе выполнения очередной задачи башкортостанец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Похоронили погибшего в деревне Чёрновка в Белорецком районе 13 февраля. На траурной церемонии присутствовали местные власти, представители военкомата, а также близкие и родственники бойца.

Некролог гласит, что родился Махмутов в деревне Сюрюнзяк. В армию он попал не впервые — в 1990–1992 годах будущий участник СВО служил в Абхазии сапёром. Позже трудился на различных предприятиях, в последние годы жизни работал на лесовале. Детство белоречанина было не самым простым — у него рано ушёл отец, поэтому для своих сестёр он стал опорой. Близкие описывают его как очень хозяйственного и ответственного человека.

Мобилизованный учитель погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о гибели педагога одной из школ Абзелиловского района Башкортостана.

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