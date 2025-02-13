Лесоруб из Башкирии погиб на СВО

Posted 13 февраля, 14:03
Published 13 февраля, 14:03
Modified 13 февраля, 14:05
Updated 13 февраля, 14:05
С Минобороны РФ боец Ирек Махмутов подписал контракт в ноябре 2024 года. Служил он в мотострелковой роте. В ходе выполнения очередной задачи башкортостанец получил ранения, несовместимые с жизнью.
Похоронили погибшего в деревне Чёрновка в Белорецком районе 13 февраля. На траурной церемонии присутствовали местные власти, представители военкомата, а также близкие и родственники бойца.
Некролог гласит, что родился Махмутов в деревне Сюрюнзяк. В армию он попал не впервые — в 1990–1992 годах будущий участник СВО служил в Абхазии сапёром. Позже трудился на различных предприятиях, в последние годы жизни работал на лесовале. Детство белоречанина было не самым простым — у него рано ушёл отец, поэтому для своих сестёр он стал опорой. Близкие описывают его как очень хозяйственного и ответственного человека.