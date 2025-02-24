Музей СВО за ₽7 млн построят в Уфе

Экспозиция будет состоять сразу из девяти блоков и не ограничиваться периодом с начала спецоперации. Излагать своё видение истории авторы будут с XVIII века. Другие части будут посвящены периоду Великой Отечественной войны, в частности, пути 112-й Башкавдивизии, а также истории современной Украины после распада СССР, включая антитеррористическую операцию в восточной части страны. Всем этим событиям посвятят четыре блока.