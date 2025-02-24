Музей СВО за ₽7 млн построят в Уфе

Posted 24 февраля, 14:17
Published 24 февраля, 14:17
Modified 24 февраля, 17:23
Updated 24 февраля, 17:23
Обойдётся проект как минимум в ₽6,99 млн. В такую стоимость оценили всю необходимую технику, экспозиционные комплексы, услуги дизайнеров и монтажников, а также закупку программного обеспечения и мультимедийного контента.
Экспозиция будет состоять сразу из девяти блоков и не ограничиваться периодом с начала спецоперации. Излагать своё видение истории авторы будут с XVIII века. Другие части будут посвящены периоду Великой Отечественной войны, в частности, пути 112-й Башкавдивизии, а также истории современной Украины после распада СССР, включая антитеррористическую операцию в восточной части страны. Всем этим событиям посвятят четыре блока.
В остальных пяти частях рассказывается про СВО в целом и вкладу в неё со стороны Башкирии, а также об отражении спецоперации в культуре.
Создавать экспозицию будут в пять этапов, полностью работы подрядчику необходимо завершить до 5 мая 2025 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе боевых действий погиб 24-летний рядовой-контрактник из Башкортостана.