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Posted 24 февраля, 14:17

Published 24 февраля, 14:17

Modified 24 февраля, 17:23

Updated 24 февраля, 17:23

Музей СВО за ₽7 млн построят в Уфе

Музей СВО за ₽7 млн построят в Уфе

24 февраля 2025, 14:17
Фото: 1MI.
Власти Уфы ищут подрядчика, чтобы создать передвижной «музей истории СВО», указано в аукционной документации в понедельник, 24 февраля.

Обойдётся проект как минимум в ₽6,99 млн. В такую стоимость оценили всю необходимую технику, экспозиционные комплексы, услуги дизайнеров и монтажников, а также закупку программного обеспечения и мультимедийного контента.

Экспозиция будет состоять сразу из девяти блоков и не ограничиваться периодом с начала спецоперации. Излагать своё видение истории авторы будут с XVIII века. Другие части будут посвящены периоду Великой Отечественной войны, в частности, пути 112-й Башкавдивизии, а также истории современной Украины после распада СССР, включая антитеррористическую операцию в восточной части страны. Всем этим событиям посвятят четыре блока.

В остальных пяти частях рассказывается про СВО в целом и вкладу в неё со стороны Башкирии, а также об отражении спецоперации в культуре.

Создавать экспозицию будут в пять этапов, полностью работы подрядчику необходимо завершить до 5 мая 2025 года.

Молодой контрактник из Башкирии погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе боевых действий погиб 24-летний рядовой-контрактник из Башкортостана.

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