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Posted 21 февраля, 11:37

Published 21 февраля, 11:37

Modified 21 февраля, 11:48

Updated 21 февраля, 11:48

В Башкирии вся семья ушла на СВО

В Башкирии вся семья ушла на СВО

21 февраля 2025, 11:37
Фото: Иглинские вести.
Семейная пара из Башкирии, оставив привычную жизнь, отправилась в зону СВО, чтобы помогать бойцам, сообщает в пятницу, 21 февраля, издание «Иглинские вести».

В конце 2023 года жительница Иглинского района, полная решимости внести свой вклад в победу России, заключила контракт с Министерством обороны. Несколько месяцев спустя её супруг последовал примеру женщины. Вместе они уже более двух десятков лет.

На передовой супруги нашли свое призвание. Женщина, получившая позывной «Лилу», стала медицинской сестрой в полевом госпитале, используя свой опыт, полученный в ковид-госпитале Уфы. Её муж, которого теперь зовут «Мастер», помогает ей, выполняя обязанности санитара.

Самоотверженный труд супругов не остался незамеченным. «Лилу» была награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени, а «Мастер» — медалью «За участие в специальной военной операции».

Жён бойцов отправили к психологам в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, супруги бойцов СВО из Башкирии улучшили предпринимательские навыки и завершили курс психологической поддержки по программе «СВОй Женский Бизнес».

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