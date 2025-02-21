В Башкирии вся семья ушла на СВО

Posted 21 февраля, 11:37
Published 21 февраля, 11:37
Modified 21 февраля, 11:48
Updated 21 февраля, 11:48
В конце 2023 года жительница Иглинского района, полная решимости внести свой вклад в победу России, заключила контракт с Министерством обороны. Несколько месяцев спустя её супруг последовал примеру женщины. Вместе они уже более двух десятков лет.
На передовой супруги нашли свое призвание. Женщина, получившая позывной «Лилу», стала медицинской сестрой в полевом госпитале, используя свой опыт, полученный в ковид-госпитале Уфы. Её муж, которого теперь зовут «Мастер», помогает ей, выполняя обязанности санитара.
Самоотверженный труд супругов не остался незамеченным. «Лилу» была награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени, а «Мастер» — медалью «За участие в специальной военной операции».
Как ранее сообщал Mkset, супруги бойцов СВО из Башкирии улучшили предпринимательские навыки и завершили курс психологической поддержки по программе «СВОй Женский Бизнес».