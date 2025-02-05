Dior довёл уфимку до тюрьмы

Posted 5 февраля, 12:22
Published 5 февраля, 12:22
Modified 3 марта, 13:12
Updated 3 марта, 13:12
Женщину осудили за кражу косметической продукции Dior к исправительным работам. Срок наказания за магазинную кражу составлял 1 год и 9 месяцев. Она устроилась официанткой, но часто пропускала свою работу. В итоге её уволили. Беседы с 38-летней горожанкой эффекта не возымели. Как и исправительные работы.
В результате, было решено заменить женщине оставшуюся часть исправительных работ на колонию-поселение. Она пробудет там почти два месяца.
Ранее сообщалось, что уфимские полицейские вычислили и задержали подозреваемого в краже мальчика, который являлся частью городского арт-объекта. Похититель дал странные объяснения своему поступку.