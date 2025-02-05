mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 12:22

Published 5 февраля, 12:22

Modified 3 марта, 13:12

Updated 3 марта, 13:12

Жительница Уфы поплатилась свободой за люксовую косметику

Dior довёл уфимку до тюрьмы

5 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI.

Жительница Уфы поплатилась свободой за люксовую косметику

Уфимке изменили исправительные работы лишением свободы, сообщает Объединённая пресс-служба судов Башкирии во вторник, 4 февраля.

Женщину осудили за кражу косметической продукции Dior к исправительным работам. Срок наказания за магазинную кражу составлял 1 год и 9 месяцев. Она устроилась официанткой, но часто пропускала свою работу. В итоге её уволили. Беседы с 38-летней горожанкой эффекта не возымели. Как и исправительные работы.

Ниндзя обокрал «Магнит» в Башкирии
Узнать подробнее

В результате, было решено заменить женщине оставшуюся часть исправительных работ на колонию-поселение. Она пробудет там почти два месяца.

Ранее сообщалось, что уфимские полицейские вычислили и задержали подозреваемого в краже мальчика, который являлся частью городского арт-объекта. Похититель дал странные объяснения своему поступку.

Читайте также:
Уфимец «подарил» свой «Порш» городуУфимская проститутка убила вахтовикаПенсионерка зарезала любовника в Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Кража#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Полицейские#Арт-объект#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Косметика#Белебей#Мелеуз#Янаул#Тюрьма#Исправительные работы#Dior
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика