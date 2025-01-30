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Posted 30 января, 08:59

Published 30 января, 08:59

Modified 30 января, 10:15

Updated 30 января, 10:15

Уфимская проститутка убила вахтовика

Уфимская проститутка убила вахтовика

30 января 2025, 08:59
Фото: tg/Тюмень ЧП.
«Ночная бабочка» из Башкирии случайно лишила жизни своего клиента на Ямале, пишет телеграм-канал «Тюмень ЧП» в четверг, 30 января.

Как сообщает источник, женщина легкого поведения из Башкирии в октябре 2024 года прилетела в Новый Уренгой, чтобы встретиться с платежеспособным любовником. Романтичный вечер в частной квартире сопровождался распитием горячительных алкогольных напитков, когда мужчина захотел интимной близости. Однако расслабившаяся от спиртного женщина не захотела работать и оттолкнула навязчивого клиента.

Из-за удара в грудь поддатый ямалец отлетел в стену, а после потерял сознание. Уфимка, испугавшись последствий, быстро сбежала в родную Башкирию на ночной электричке. Мужчина через некоторое время очнулся, отправился в общежитие, однако позже всё-таки скончался от травм.

Узнав о смерти клиента, «ночная бабочка» пришла к правоохранителям с чистосердечным признанием. Суд учел раскаяние дамы и назначил ей всего год исправительных работ.

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