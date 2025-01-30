Уфимская проститутка убила вахтовика

Как сообщает источник, женщина легкого поведения из Башкирии в октябре 2024 года прилетела в Новый Уренгой, чтобы встретиться с платежеспособным любовником. Романтичный вечер в частной квартире сопровождался распитием горячительных алкогольных напитков, когда мужчина захотел интимной близости. Однако расслабившаяся от спиртного женщина не захотела работать и оттолкнула навязчивого клиента.