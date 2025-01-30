Уфимская проститутка убила вахтовика

Posted 30 января, 08:59
Published 30 января, 08:59
Modified 30 января, 10:15
Updated 30 января, 10:15
Как сообщает источник, женщина легкого поведения из Башкирии в октябре 2024 года прилетела в Новый Уренгой, чтобы встретиться с платежеспособным любовником. Романтичный вечер в частной квартире сопровождался распитием горячительных алкогольных напитков, когда мужчина захотел интимной близости. Однако расслабившаяся от спиртного женщина не захотела работать и оттолкнула навязчивого клиента.
Из-за удара в грудь поддатый ямалец отлетел в стену, а после потерял сознание. Уфимка, испугавшись последствий, быстро сбежала в родную Башкирию на ночной электричке. Мужчина через некоторое время очнулся, отправился в общежитие, однако позже всё-таки скончался от травм.
Узнав о смерти клиента, «ночная бабочка» пришла к правоохранителям с чистосердечным признанием. Суд учел раскаяние дамы и назначил ей всего год исправительных работ.