Пенсионерка зарезала любовника в Башкирии

Как выяснило следствие, 60-летняя женщина зарезала своего сожителя в Учалах. Пенсионерка находилась в собственном доме, когда схватилась за нож и нанесла множество ударов в грудь и шею своего любовника. Мужчина скончался на месте преступления от ран.