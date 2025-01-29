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Posted 29 января, 07:07

Published 29 января, 07:07

Modified 29 января, 08:41

Updated 29 января, 08:41

Пенсионерка зарезала любовника в Башкирии

Пенсионерка зарезала любовника в Башкирии

29 января 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Дама преклонного возраста зарезала кавалера в собственном доме в Учалах, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ в среду, 29 января.

Как выяснило следствие, 60-летняя женщина зарезала своего сожителя в Учалах. Пенсионерка находилась в собственном доме, когда схватилась за нож и нанесла множество ударов в грудь и шею своего любовника. Мужчина скончался на месте преступления от ран.

Женщина с адвокатом возражали против заключения под стражу, прося более мягкую меру пресечения. Однако суд решил, что следующий месяц и 27 суток женщина проведет в СИЗО.

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Ранее Mkset рассказал, как пьяный уфимец украл ребенка, обвалял его в снегу и оставил мальчика из многодетной семьи на ночь в сугробе.

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