Пенсионерка зарезала любовника в Башкирии

Posted 29 января, 07:07
Published 29 января, 07:07
Modified 29 января, 08:41
Updated 29 января, 08:41
Как выяснило следствие, 60-летняя женщина зарезала своего сожителя в Учалах. Пенсионерка находилась в собственном доме, когда схватилась за нож и нанесла множество ударов в грудь и шею своего любовника. Мужчина скончался на месте преступления от ран.
Женщина с адвокатом возражали против заключения под стражу, прося более мягкую меру пресечения. Однако суд решил, что следующий месяц и 27 суток женщина проведет в СИЗО.
Ранее Mkset рассказал, как пьяный уфимец украл ребенка, обвалял его в снегу и оставил мальчика из многодетной семьи на ночь в сугробе.