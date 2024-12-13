Ниндзя обокрал «Магнит» в Башкирии

Posted 13 декабря, 12:17
Published 13 декабря, 12:17
Modified 13 декабря, 12:19
Updated 13 декабря, 12:19
В темное время суток в дежурную часть поступил сигнал о нарушении порядка в магазине на улице Ленинградской в Салавате. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили поврежденную входную дверь и оставленную монтировку. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом за аналогичные преступления.
Как выяснилось, он проник в магазин с одной единственной целью — украсть товары для дальнейшей реализации. В результате его «недолгого» визита в «Магнит» пропали алкоголь, табачные изделия, а также деньги из кассы. Однако на этом история не заканчивается. В ходе обыска у задержанного была найдена часть похищенного, но остальное имущество он успел продать и, судя по всему, потратить на свои нужды. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но это не единственные «подвиги ниндзя». У него также есть материалы проверки по другим преступлениям, включая кражу шубы, в которой он признался и добровольно вернул правоохранителям.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке суд вынес приговор женщине, которая обманом завладела деньгами своих знакомых с помощью сахара.