Ниндзя обокрал «Магнит» в Башкирии

Как выяснилось, он проник в магазин с одной единственной целью — украсть товары для дальнейшей реализации. В результате его «недолгого» визита в «Магнит» пропали алкоголь, табачные изделия, а также деньги из кассы. Однако на этом история не заканчивается. В ходе обыска у задержанного была найдена часть похищенного, но остальное имущество он успел продать и, судя по всему, потратить на свои нужды. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.