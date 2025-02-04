Похитителя ребенка нашли в Уфе

Posted 4 февраля, 10:52
Published 4 февраля, 10:52
Modified 4 февраля, 10:59
Updated 4 февраля, 10:59
Уфимским оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемого в краже части городского арт-объекта. Напомним, ранее скульптурную композицию «Многодетная семья» лишили фигуры мальчика. Её забрал с собой неизвестный мужчина. Похититель и ребенок долго бродили по соседним дровам. В конце концов, мужчина бросил мальчика возле многоэтажки. Криминальная прогулка попала на видео.
Теперь на видео попали сбивчивые объяснения похитителя. Сотрудники отдела полиции №7 Уфы выяснили, что нарушитель закона — 54-летний местный житель. Уфимец рассказал полицейским, что в тот вечер возвращался пьяный домой. Когда он брёл мимо арт-объекта, то ему показалось, что фигура мальчика стоит криво. Мужчина решил ее поправить. Доморощенный дизайнер приложил усилие, но ребенок не желал стоять на новой точке. Тогда креативный уфимец испугался отвественности за вандализм и похитил фигуру, с которой и скитался по дворам, забыв, что они оборудованы камерами слежения.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уфимец сожалеет о случившемся, — отметили в полиции.