mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 10:52

Published 4 февраля, 10:52

Modified 4 февраля, 10:59

Updated 4 февраля, 10:59

Полиция задержала укравшего арт-объект уфимца

Похитителя ребенка нашли в Уфе

4 февраля 2025, 10:52
Фото: Мэрия Уфы.

Полиция задержала укравшего арт-объект уфимца

Совершивший шокировавший весь город поступок мужчина крайне странно объяснил причины своего поведения, сообщает во вторник, 4 февраля, пресс-служба полиции Башкирии.
В Уфе похитили ребёнка
Узнать подробнее

Уфимским оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемого в краже части городского арт-объекта. Напомним, ранее скульптурную композицию «Многодетная семья» лишили фигуры мальчика. Её забрал с собой неизвестный мужчина. Похититель и ребенок долго бродили по соседним дровам. В конце концов, мужчина бросил мальчика возле многоэтажки. Криминальная прогулка попала на видео.

Теперь на видео попали сбивчивые объяснения похитителя. Сотрудники отдела полиции №7 Уфы выяснили, что нарушитель закона — 54-летний местный житель. Уфимец рассказал полицейским, что в тот вечер возвращался пьяный домой. Когда он брёл мимо арт-объекта, то ему показалось, что фигура мальчика стоит криво. Мужчина решил ее поправить. Доморощенный дизайнер приложил усилие, но ребенок не желал стоять на новой точке. Тогда креативный уфимец испугался отвественности за вандализм и похитил фигуру, с которой и скитался по дворам, забыв, что они оборудованы камерами слежения.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уфимец сожалеет о случившемся, — отметили в полиции.
Фото мэрии Уфы/ Видео МВД РБ
Читайте также:
Замначальника полиции отправили под суд в Башкирии«Ужасно. И ради этого мои предки его возводили…»Драка из-за женщины в баре закончилась смертью
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Вандализм#Башкортостан#Полиция#Алкоголь#Благовещенск#Криминал#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Похищение#Многоэтажка#Белебей#Мелеуз#Янаул#Скульптура#Камеры слежения#Детская фигура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика