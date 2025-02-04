Похитителя ребенка нашли в Уфе

Теперь на видео попали сбивчивые объяснения похитителя. Сотрудники отдела полиции №7 Уфы выяснили, что нарушитель закона — 54-летний местный житель. Уфимец рассказал полицейским, что в тот вечер возвращался пьяный домой. Когда он брёл мимо арт-объекта, то ему показалось, что фигура мальчика стоит криво. Мужчина решил ее поправить. Доморощенный дизайнер приложил усилие, но ребенок не желал стоять на новой точке. Тогда креативный уфимец испугался отвественности за вандализм и похитил фигуру, с которой и скитался по дворам, забыв, что они оборудованы камерами слежения.