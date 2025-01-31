Уфимец «подарил» свой «Порш» городу

Porsche Cayenne — это роскошный внедорожник, который сочетает в себе спортивные характеристики и комфорт. Он доступен в различных версиях, включая бензиновые, дизельные и гибридные модели. Средняя стоимость Porsche Cayenne варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и состояния автомобиля, но на 2025 год она составляет примерно от 8 до 15 миллионов рублей на вторичном рынке в России. Новые модели могут стоить значительно дороже, в зависимости от опций и конфигурации.