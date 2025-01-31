Уфимец «подарил» свой «Порш» городу

Posted 31 января, 10:37
Published 31 января, 10:37
Modified 31 января, 11:46
Updated 31 января, 11:46
В июне 2024 пьяный лихач из Уфы, уже имеющий судимость за пьяное вождения, пошел на рецидив. Сотрудники госавтоинспекции остановили «Порш Кайен», провели освидетельствование и выписали соответствующие протоколы.
Бирский межрайонный суд признал лихача виновным в повторном нарушении, назначил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также запретил садиться за руль в ближайшие четыре года. Элитную иномарку забрали в доход государства. Сперва такие «лоты» поступают в местную казну, а потом уже распределяются по подведомственности.
Porsche Cayenne — это роскошный внедорожник, который сочетает в себе спортивные характеристики и комфорт. Он доступен в различных версиях, включая бензиновые, дизельные и гибридные модели. Средняя стоимость Porsche Cayenne варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и состояния автомобиля, но на 2025 год она составляет примерно от 8 до 15 миллионов рублей на вторичном рынке в России. Новые модели могут стоить значительно дороже, в зависимости от опций и конфигурации.