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Posted 31 января, 10:37

Published 31 января, 10:37

Modified 31 января, 11:46

Updated 31 января, 11:46

Уфимец «подарил» свой «Порш» городу

Уфимец «подарил» свой «Порш» городу

31 января 2025, 10:37
Фото: Авто.ру.
Уфимец лишился дорогостоящей иномарки за управление ею в нетрезвом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 31 января.

В июне 2024 пьяный лихач из Уфы, уже имеющий судимость за пьяное вождения, пошел на рецидив. Сотрудники госавтоинспекции остановили «Порш Кайен», провели освидетельствование и выписали соответствующие протоколы.

Бирский межрайонный суд признал лихача виновным в повторном нарушении, назначил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также запретил садиться за руль в ближайшие четыре года. Элитную иномарку забрали в доход государства. Сперва такие «лоты» поступают в местную казну, а потом уже распределяются по подведомственности.

Porsche Cayenne — это роскошный внедорожник, который сочетает в себе спортивные характеристики и комфорт. Он доступен в различных версиях, включая бензиновые, дизельные и гибридные модели. Средняя стоимость Porsche Cayenne варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и состояния автомобиля, но на 2025 год она составляет примерно от 8 до 15 миллионов рублей на вторичном рынке в России. Новые модели могут стоить значительно дороже, в зависимости от опций и конфигурации.

«Порш Кайен» 2022 года выпуска, стоимостью в ₽12`490`000
"Порш Кайен" 2022 года выпуска, стоимостью в ₽12`490`000
"Порш Кайен" 2022 года выпуска, стоимостью в ₽12`490`000
«Порш Кайен» 2022 года выпуска, стоимостью в ₽12`490`000. Фото: Авто.ру
Войной между ГИБДД и Следкомом в Башкирии займется Москва
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Ранее Mkset рассказал, что пьяный следователь из Башкирии заинтересовал Москву.

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