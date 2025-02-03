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Косметика

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2025
Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
2 февраля, 21:01
2024
Новогодние подарки разочаруют уфимцев
27 декабря 2024, 10:53
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября 2024, 07:33
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
Выставка «Экспорт 2050: будущее сегодня» в Башкортостане показала, что местные компании готовы не только к экспорту, но и к покорению космоса, сообщает правительство РБ.
30 августа 2024, 06:35
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня 2024, 06:47
Макияж без макияжа: естественность в тренде 2024 года
20 мая 2024, 07:53
2023
Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе
Сейчас магазин работает в техническом режиме, но уже в конце этой недели он торжественно откроет свои двери для посетителей.
6 сентября 2023, 03:14
Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе
Сам магазин расположится на нулевом уровне в ТРЦ «Планета».
29 августа 2023, 17:24

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