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Posted 25 декабря, 08:46

Published 25 декабря, 08:46

Modified 25 декабря, 11:39

Updated 25 декабря, 11:39

Для 600 машин построили 70 заправок в Башкирии

Для 600 машин построили 70 заправок в Башкирии

25 декабря 2024, 08:46
Фото: Радий Хабиров.
Башкортостан активно готовится к будущему, где по дорогам будут колесить не только бензиновые «железные кони», но и их электрические собратья, сообщает в пятницу, 25 декабря, глава РБ Радий Хабиров.

За 2024 год в регионе произошел настоящий рывок в развитии электрозарядной инфраструктуры. Только за 12 месяцев в Башкирии появилось целых 70 быстрых зарядных станций для электромобилей, и более половины из них (38 штук) — в столице Башкирии, Уфе. Это позволило Башкирии занять почетное второе место в стране по темпам роста отрасли, уступая лишь Московской области.

— Всего в Башкортостане сегодня — 600 электромобилей. Это не так много для нашей республики, но уже вдвое больше, чем было год назад, — комментирует Радий Хабиров.

Тренд на экологичный транспорт набирает обороты. И чтобы владельцы «зеленых» машин не испытывали проблем с «заправкой», власти активно строят современную инфраструктуру. Власти также поддерживают инвесторов, готовых вкладываться в это направление. По программе «Развитие энергетики» им возмещают до 60% затрат на покупку зарядных станций и их подключение к электросетям.

Фото: Радий Хабиров

Как стало известно, более 70% всех установленных в 2024 году станций произведены в Башкирии, на уфимском предприятии «Соединительные электрические технологии». Сама компания, кстати, тоже не остается без поддержки: она получила заем от Фонда развития промышленности РБ.

Как ранее сообщал Mkset, Росстат зафиксировал рост цен на бензин в регионе. Средняя стоимость бензина в Башкирии теперь составляет ₽57,83 рубля за литр.

Цены на бензин взлетели в Уфе
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