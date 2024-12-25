Для 600 машин построили 70 заправок в Башкирии

За 2024 год в регионе произошел настоящий рывок в развитии электрозарядной инфраструктуры. Только за 12 месяцев в Башкирии появилось целых 70 быстрых зарядных станций для электромобилей, и более половины из них (38 штук) — в столице Башкирии, Уфе. Это позволило Башкирии занять почетное второе место в стране по темпам роста отрасли, уступая лишь Московской области.