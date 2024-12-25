Для 600 машин построили 70 заправок в Башкирии

Posted 25 декабря, 08:46
Published 25 декабря, 08:46
Modified 25 декабря, 11:39
Updated 25 декабря, 11:39
За 2024 год в регионе произошел настоящий рывок в развитии электрозарядной инфраструктуры. Только за 12 месяцев в Башкирии появилось целых 70 быстрых зарядных станций для электромобилей, и более половины из них (38 штук) — в столице Башкирии, Уфе. Это позволило Башкирии занять почетное второе место в стране по темпам роста отрасли, уступая лишь Московской области.
— Всего в Башкортостане сегодня — 600 электромобилей. Это не так много для нашей республики, но уже вдвое больше, чем было год назад, — комментирует Радий Хабиров.
Тренд на экологичный транспорт набирает обороты. И чтобы владельцы «зеленых» машин не испытывали проблем с «заправкой», власти активно строят современную инфраструктуру. Власти также поддерживают инвесторов, готовых вкладываться в это направление. По программе «Развитие энергетики» им возмещают до 60% затрат на покупку зарядных станций и их подключение к электросетям.
Как стало известно, более 70% всех установленных в 2024 году станций произведены в Башкирии, на уфимском предприятии «Соединительные электрические технологии». Сама компания, кстати, тоже не остается без поддержки: она получила заем от Фонда развития промышленности РБ.
Как ранее сообщал Mkset, Росстат зафиксировал рост цен на бензин в регионе. Средняя стоимость бензина в Башкирии теперь составляет ₽57,83 рубля за литр.