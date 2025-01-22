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Электромобили

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Январь
Электромобили: достоинства, недостатки и перспективы в Башкирии с учетом климата
22 января, 06:11
Декабрь 2024
Взлёт цен на бензин ожидают в Башкирии
25 декабря 2024, 21:30
Платные парковки станут бесплатными в Уфе
25 декабря 2024, 15:39
Для 600 машин построили 70 заправок в Башкирии
25 декабря 2024, 08:46
Ноябрь 2024
Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе
15 ноября 2024, 06:43
Март 2024
В Уфе на 44% вырос спрос на электромобили с пробегом
Спрос на подержанные машины с экологически чистым двигателем вырос на 44%.
6 марта 2024, 07:57

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