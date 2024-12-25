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Posted 25 декабря, 07:28

Published 25 декабря, 07:28

Modified 25 декабря, 08:04

Updated 25 декабря, 08:04

Самолёт разбился в Казахстане

В Казахстане разбился летевший в Россию самолёт

25 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI. Самолёт разбился в Казахстане
Борт выполнял рейс по маршруту «Баку — Грозный» и кружил над аэропортом перед крушением утром в среду, 25 декабря.
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Самолет «Азербайджанских авиалиний» экстренно сел в аэропорту города Актау в Казахстане утром в среду, 25 декабря. Как сообщают очевидцы, самолет «Эмбраир» перед касанием взлетно-посадочной полосы кружил над аэропортом. После касания полотна аэропорта борт загорелся. Практически сразу прогремел взрыв.

Известно, что самолет «Азербайджанских авиалиний» летел из Баку в Грозный. На его борту были около сотни пассажиров и пятеро членов экипажа. По сообщению МЧС Казахстана, на место жесткой посадки самолёта «Баку — Грозный» прибыли более полусотни спасателей и спецтехника.

В результате крушения самолета в Актау, по предварительным данным, погибло около 70 человек. Почти все они — граждане России. Шестеро пострадавших выжили, но они в тяжелом состоянии. Их данные пока не сообщаются властями. В ближайшее время должны быть опубликованы списки погибших и выживших.

Предварительные версии — технические неполадки на борту самолета и столкновение борта со стаей птиц.

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Напомним, утром в среду Росавиация закрыла небо Казани для полётов. Не исключена атака дронами.

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