В Казахстане разбился летевший в Россию самолёт

В результате крушения самолета в Актау, по предварительным данным, погибло около 70 человек. Почти все они — граждане России. Шестеро пострадавших выжили, но они в тяжелом состоянии. Их данные пока не сообщаются властями. В ближайшее время должны быть опубликованы списки погибших и выживших.