Когда закончатся высокие проценты по вкладам — прогноз специалиста из Уфы

Posted 25 декабря, 08:24
Published 25 декабря, 08:24
Modified 25 декабря, 11:40
Updated 25 декабря, 11:40
В условиях экономической нестабильности и растущей инфляции, многие жители Уфы задаются вопросом: где безопасно хранить деньги? Финансовый консультант Марина Бисярина успокоила вкладчиков, заявив, что их сбережения на вкладах и накопительных счетах защищены государственной системой страхования.
По словам эксперта, геополитическая ситуация сейчас стабилизируется, и это позитивный сигнал. Бисярина подчеркнула, что средства до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. Если же у вас больше денег, то специалист советует открыть вклады в разных банках, чтобы обезопасить их. Консультант признала, что инфляция в стране достаточно высокая — 8,5-9,5%, а потребительская инфляция и вовсе достигает 20%. Однако, по мнению Марины Бисяриной, Центробанк предпринял ряд шагов по борьбе с ростом цен, и, возможно, основной подъем уже позади.
Эксперт полагает, что если рубль не будет обесцениваться, то высокие процентные ставки по вкладам позволят вкладчикам компенсировать рост цен. Тем, у кого есть крупные сбережения и пока нет планов на их трату, Бисярина рекомендует положить деньги на вклады. Причем ставки по вкладам, которые сейчас очень высоки, вероятно, начнут снижаться к концу 2025 года.
Как ранее сообщал Mkset, мошенническая схема, действовавшая в нескольких регионах России, затронула и жителей Башкирии, ставших жертвами обмана на крупные суммы.