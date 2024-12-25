Когда закончатся высокие проценты по вкладам — прогноз специалиста из Уфы

По словам эксперта, геополитическая ситуация сейчас стабилизируется, и это позитивный сигнал. Бисярина подчеркнула, что средства до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. Если же у вас больше денег, то специалист советует открыть вклады в разных банках, чтобы обезопасить их. Консультант признала, что инфляция в стране достаточно высокая — 8,5-9,5%, а потребительская инфляция и вовсе достигает 20%. Однако, по мнению Марины Бисяриной, Центробанк предпринял ряд шагов по борьбе с ростом цен, и, возможно, основной подъем уже позади.