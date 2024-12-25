mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 08:24

Published 25 декабря, 08:24

Modified 25 декабря, 11:40

Updated 25 декабря, 11:40

Уфимцам раскрыли секрет сохранения денег

Когда закончатся высокие проценты по вкладам — прогноз специалиста из Уфы

25 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.

Уфимцам раскрыли секрет сохранения денег

Финансовый консультант из Уфы успокоила жителей, переживающих за свои сбережения, рассказав о надежности банковских вкладов и перспективах борьбы с инфляцией, сообщает в среду, 25 декабря, «Ufatime».

В условиях экономической нестабильности и растущей инфляции, многие жители Уфы задаются вопросом: где безопасно хранить деньги? Финансовый консультант Марина Бисярина успокоила вкладчиков, заявив, что их сбережения на вкладах и накопительных счетах защищены государственной системой страхования.

По словам эксперта, геополитическая ситуация сейчас стабилизируется, и это позитивный сигнал. Бисярина подчеркнула, что средства до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. Если же у вас больше денег, то специалист советует открыть вклады в разных банках, чтобы обезопасить их. Консультант признала, что инфляция в стране достаточно высокая — 8,5-9,5%, а потребительская инфляция и вовсе достигает 20%. Однако, по мнению Марины Бисяриной, Центробанк предпринял ряд шагов по борьбе с ростом цен, и, возможно, основной подъем уже позади.

Эксперт полагает, что если рубль не будет обесцениваться, то высокие процентные ставки по вкладам позволят вкладчикам компенсировать рост цен. Тем, у кого есть крупные сбережения и пока нет планов на их трату, Бисярина рекомендует положить деньги на вклады. Причем ставки по вкладам, которые сейчас очень высоки, вероятно, начнут снижаться к концу 2025 года.

Жители Башкирии попали в сети финансовой пирамиды
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, мошенническая схема, действовавшая в нескольких регионах России, затронула и жителей Башкирии, ставших жертвами обмана на крупные суммы.

Читайте также:
Водка подорожает на ₽50 в БашкирииВ Казахстане разбился летевший в Россию самолётЖительницу закрытого города осудили за аморальное поведение в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Финансы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Инфляция#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Центробанк#Сбережения#Вклады#Финансовый консультант#Банковские услуги#Экономическая нестабильность#Государственная система страхования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика