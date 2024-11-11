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Хабиров Радий

Хабиров Радий

Вид деятельности: Глава Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 20 марта 1964, Деревня Сайраново, Ишимбайский район.

Семейное положение: Женат , 3 детей

Партия: Единая Россия

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Резюме

Российский государственный и политический деятель.

Имеет следующие награды:

Почётная грамота Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу.

Орден Республики Крым «За верность долгу» - за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией.

Биография

1981 - 1982

Ученик фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.

1982 - 1984

Военнослужащий срочной службы Вооружённых сил СССР.

1984 - 1989

Студент юридического факультета Башкирского государственного университета.

1989 - 1992

Ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета БашГУ, председатель профкома студентов БашГУ на освобожденной основе.

1992 - 1994

Магистрант Университета Билькент, Анкара, Турецкая республика.

1994 - 1998

Старший преподаватель юридического факультета БГУ.

1998 - 2002

Зам. декана юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент.

2002 - 2003

И. о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.

2003 - 2008

Руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.

2008 - 2008

Директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

2009 - 2016

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

2016 - 2018

Глава городского округа Красногорск Московской области.

2018 - 2019

Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан

2019 - По настоящее время

Глава Республики Башкортостан

Медиапортрет

Медиапортрет

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