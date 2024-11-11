Хабиров Радий

Радий Хабиров исполняет мечты

Молодой человек из Миякинского района во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым признался, что мечтает о кинозале в родном селе и как оказалось, его мечта вот-вот сбудется, сообщает пресс-служба главы Республики.