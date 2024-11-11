Хабиров Радий

Вид деятельности: Глава Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 20 марта 1964, Деревня Сайраново, Ишимбайский район.
Семейное положение: Женат , 3 детей
Партия: Единая Россия
Российский государственный и политический деятель.
Имеет следующие награды:
Почётная грамота Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу.
Орден Республики Крым «За верность долгу» - за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией.
Ученик фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
Военнослужащий срочной службы Вооружённых сил СССР.
Студент юридического факультета Башкирского государственного университета.
Ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета БашГУ, председатель профкома студентов БашГУ на освобожденной основе.
Магистрант Университета Билькент, Анкара, Турецкая республика.
Старший преподаватель юридического факультета БГУ.
Зам. декана юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент.
И. о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.
Руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
Директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
Глава городского округа Красногорск Московской области.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан
Глава Республики Башкортостан