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Анжелика Барабаш

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16 декабря
Уфимцам глушат связь
Жители Уфы уже четвертый день сталкиваются с проблемами в работе GPS, сообщают в понедельник, 16 декабря, очевидцы в соцсетях.
16 декабря, 13:14
Три района из-за снега перекрыли дороги в Башкирии
В связи с сильным снегопадом и метелью, дороги в трех районах Башкирии временно закрыты для движения, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госкомитет РБ по ЧС.
16 декабря, 12:18
Уфимцы передаривают подарки в «Тайном Санте»
Каждый второй житель Уфы не против передарить подарок, сообщают в понедельник, 16 декабря, аналитика «Авито».
16 декабря, 11:39
Путин поставил перед Башкирией задачу на ₽515 млн
В Башкортостане открылся уникальный Центр по разработке сервоприводов, сообщает в понедельник, 16 декабря, Глава РБ Радий Хабиров.
16 декабря, 11:00
Непогода обрушится вечером на Уфу
С вечера 16 декабря в Уфе ожидается настоящая зимняя буря, которая может создать немало проблем для горожан, сообщает БашУГМС.
16 декабря, 10:41
Видео. Новогодняя золотая уникальная змея поселилась в Уфе
В столице Башкирии появился уникальный питон, единственный в своем роде в России, сообщает в понедельник, 16 декабря, пресс-служба УУНиТ.
16 декабря, 10:26
Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в Башкирии
На федеральной трассе М5 «Урал» в Иглинском районе произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция РБ.
16 декабря, 09:17
Три трассы закрыли в Башкирии
Снегопад и метель заставили власти Башкирии ограничить движение по нескольким важным автодорогам, сообщает в понедельник, 16 декабря, Минтранс РБ.
16 декабря, 08:10
Пассажирский автобус разбился на трассе в Башкирии
В Стерлитамакском районе произошло ДТП в результате которого пострадали несколько человек, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция РБ.
16 декабря, 07:42
Байкер переломал ноги девушке в Уфе
На проспекте Октября произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция Уфы.
16 декабря, 07:17
Уфимцы против мигрантов в школах
Запрет на прием в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски, поддерживают 64% уфимцев, сообщают в понедельник, 16 декабря, аналитики сервиса «SuperJob».
16 декабря, 06:57
Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в Башкирии
Задолженность по заработной плате удалось частично вернуть работникам одной из башкирских строительных компаний, сообщает в понедельник, 16 декабря, прокуратура Башкирии.
16 декабря, 06:40
Мастер спорта из Башкирии погиб на СВО
В Белорецком районе простились с молодым парнем Андреем Скребковым, сообщает в понедельник, 16 декабря, глава района Андрей Иванюта.
16 декабря, 06:24
Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг
Жители Бакалинского района собрались, чтобы проститься с Дмитрием Федотовым, сообщает в понедельник, 16 декабря, глава администрации района Олег Ефимов.
16 декабря, 05:56
18+. Голые девушки прокатились на горнолыжном курорте в Башкирии
Три девушки в микро-купальниках промчались по склонам горнолыжного курорта Абзаково, вызвав бурную реакцию в соцсетях, сообщают в понедельник, 16 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.
16 декабря, 05:20
Сильный ветер и метель обрушатся на Башкирию
Синоптики предупреждают о сильном ветре со скоростью до 21м/с, сообщает в понедельник, 16 декабря, Минтранс Башкирии.
16 декабря, 04:34
13 декабря
Видео. Ниндзя обокрал «Магнит» в Башкирии
В Салавате местный житель в ночной тишине решил эффектно пробраться в продуктовый магазин с монтировкой, сообщает в пятницу, 13 декабря, МВД России по Башкирии.
13 декабря, 12:17
Уфимцам запретили ездить налево
С 14 декабря в столице Башкирии вступает в силу новая схема организации дорожного движения, которая поможет снизить заторы в часы пик, сообщает в пятницу, 13 декабря, администрация города.
13 декабря, 11:30
Уфимский хоккеист поставил рекорд НХЛ
Андрей Василевский стал настоящей легендой, достигнув уникального достижения в НХЛ, сообщает в пятницу, 13 декабря, и. о. министра спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.
13 декабря, 10:28
В Башкирии утвердили повышение цен на детские сады
Родителям предстоит готовиться к новым расходам на дошкольное образование, сообщает в пятницу, 13 декабря, соотвествующий приказ Министерства образования РБ.
13 декабря, 10:13

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