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Posted 25 декабря, 07:55

Published 25 декабря, 07:55

Modified 25 декабря, 11:44

Updated 25 декабря, 11:44

Новые цены на алкоголь установили в Башкирии

Водка подорожает на ₽50 в Башкирии

25 декабря 2024, 07:55
Фото: mkset.ru.

Новые цены на алкоголь установили в Башкирии

Приказ с новыми минимальными ценами на спиртные напитки опубликовал Минфин России в среду, 25 декабря.

Согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года. Так цена 0,5-литровой бутылки водки поднимется на ₽50 — с ₽299 до ₽349. Коньяк подорожает до ₽651, а бренди и алкоголь из дистиллятов можно будет купить не менее чем за ₽472 за пол-литра.

Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии запретят ночным «наливайкам» торговать алкоголем ночью, в часы запрета. Дело в том, что ограничения времени продажи спиртного для ресторанов нет. Поэтому хитрые предприниматели маскируют магазинчики под рюмочные, чтобы обойти закон. С 1 марта 2025 года заведения подобных предпринимателей упразднят.

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