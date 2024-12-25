Водка подорожает на ₽50 в Башкирии

Posted 25 декабря, 07:55
Published 25 декабря, 07:55
Modified 25 декабря, 11:44
Updated 25 декабря, 11:44
Согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года. Так цена 0,5-литровой бутылки водки поднимется на ₽50 — с ₽299 до ₽349. Коньяк подорожает до ₽651, а бренди и алкоголь из дистиллятов можно будет купить не менее чем за ₽472 за пол-литра.
Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии запретят ночным «наливайкам» торговать алкоголем ночью, в часы запрета. Дело в том, что ограничения времени продажи спиртного для ресторанов нет. Поэтому хитрые предприниматели маскируют магазинчики под рюмочные, чтобы обойти закон. С 1 марта 2025 года заведения подобных предпринимателей упразднят.
Также Mkset рассказал, что уфимцев попросили не пить алкоголь на Новый год.