Водка подорожает на ₽50 в Башкирии

Согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года. Так цена 0,5-литровой бутылки водки поднимется на ₽50 — с ₽299 до ₽349. Коньяк подорожает до ₽651, а бренди и алкоголь из дистиллятов можно будет купить не менее чем за ₽472 за пол-литра.