Цены на бензин взлетели в Уфе

Posted 20 декабря, 07:30
Published 20 декабря, 07:30
Modified 20 декабря, 09:04
Updated 20 декабря, 09:04
Средняя стоимость бензина в Башкирии теперь составляет ₽57,83 рубля за литр — это сразу на 22 копейки больше, чем на прошлой неделе. Цены выросли на все марки топлива:
Таким образом, заправить полный бак легковушки на 60 л «девяносто пятым» жителям Башкирии обойдется в ₽3490,8.
За последнюю неделю бензин подорожал сразу в 75 регионах России на 22 копейки в целом — средняя стоимость теперь составляет ₽60,36. Самый большой рост цен зафиксировали в Магаданской и Еврейской областях (+0,8%), а в Севастополе цены упали (-0,2%).
Ранее Mkset рассказал, почему автомобилистам Башкирии приходится платить и плакать.