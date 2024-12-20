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Posted 20 декабря, 07:30

Published 20 декабря, 07:30

Modified 20 декабря, 09:04

Updated 20 декабря, 09:04

Цены на бензин взлетели в Уфе

Цены на бензин взлетели в Уфе

20 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Рост цен на топливо зафиксировал Росстат в пятницу, 20 декабря.

Средняя стоимость бензина в Башкирии теперь составляет ₽57,83 рубля за литр — это сразу на 22 копейки больше, чем на прошлой неделе. Цены выросли на все марки топлива:

  • АИ-92 стоит ₽53,91 за литр (+23 коп);
  • Литр АИ-95 теперь можно залить за ₽58,18 (+23 коп);
  • АИ-98 и выше подорожали до ₽80,72 за литр (+12 коп);
  • Стоимость дизельного топлива выросло до ₽67,07 (+25 коп).

Таким образом, заправить полный бак легковушки на 60 л «девяносто пятым» жителям Башкирии обойдется в ₽3490,8.

За последнюю неделю бензин подорожал сразу в 75 регионах России на 22 копейки в целом — средняя стоимость теперь составляет ₽60,36. Самый большой рост цен зафиксировали в Магаданской и Еврейской областях (+0,8%), а в Севастополе цены упали (-0,2%).

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