Зимний шторм надвигается на Уфу

Согласно информации БашУГМС, с 20:00 пятницы, 15 ноября, до 20:00 субботы, 16 ноября, в Уфе установится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на поверхности дорог. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. Ветер такой скорости считается штормовым по шкале Бофорта. Температура воздуха в течение ночи и дня колеблется в пределах 0 до +2°С.



