Зимний шторм надвигается на Уфу

Posted 15 ноября, 10:11
Published 15 ноября, 10:11
Modified 15 ноября, 10:13
Updated 15 ноября, 10:13
Согласно информации БашУГМС, с 20:00 пятницы, 15 ноября, до 20:00 субботы, 16 ноября, в Уфе установится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на поверхности дорог. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. Ветер такой скорости считается штормовым по шкале Бофорта. Температура воздуха в течение ночи и дня колеблется в пределах 0 до +2°С.
С учётом ожидаемых погодных условий, Госавтоинспекция Уфы настоятельно призывает всех автомобилистов проявлять особую внимательность. Скользкая дорога негативно влияет на сцепление шин с покрытием, что приводит к увеличению тормозного пути автомобилей.
— Снижайте скорость движения
— Увеличивайте расстояние до впереди идущих транспортных средств
— Перестраивайтесь аккуратно
— Притормаживайте перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно
— Важно избегать резких движений и манёвров, не забывайте использовать ремни безопасности.
Пешеходам стоит начинать переход через дорогу лишь после тщательной оценки ситуации, чтобы убедиться, что все автомобили остановились.