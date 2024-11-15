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Posted 15 ноября, 10:11

Published 15 ноября, 10:11

Modified 15 ноября, 10:13

Updated 15 ноября, 10:13

В Башкирии ожидают штормовой ветер

Зимний шторм надвигается на Уфу

15 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI.

В Башкирии ожидают штормовой ветер

В Уфе ожидается ветер с усилением до 18 м/с и образование гололедицы на дорогах: непогода накроет главный город Башкирии уже к вечеру пятницы, 15 ноября, считают синоптики регионального центра мониторинга погоды.

Согласно информации БашУГМС, с 20:00 пятницы, 15 ноября, до 20:00 субботы, 16 ноября, в Уфе установится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на поверхности дорог. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. Ветер такой скорости считается штормовым по шкале Бофорта. Температура воздуха в течение ночи и дня колеблется в пределах 0 до +2°С.

С учётом ожидаемых погодных условий, Госавтоинспекция Уфы настоятельно призывает всех автомобилистов проявлять особую внимательность. Скользкая дорога негативно влияет на сцепление шин с покрытием, что приводит к увеличению тормозного пути автомобилей.

— Снижайте скорость движения

— Увеличивайте расстояние до впереди идущих транспортных средств

— Перестраивайтесь аккуратно

— Притормаживайте перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно

— Важно избегать резких движений и манёвров, не забывайте использовать ремни безопасности.

Пешеходам стоит начинать переход через дорогу лишь после тщательной оценки ситуации, чтобы убедиться, что все автомобили остановились.

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