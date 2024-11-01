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Ноябрь
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Октябрь
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
Башкирию зальёт дождями
22 октября, 18:04
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
Грустная погода нагрянет в Башкирию
17 октября, 15:14
Погода несёт уфимцам новую опасность
16 октября, 17:26
Погода успокоится в Башкирии
14 октября, 15:31
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября, 12:31
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября, 14:08
Третье лето наступает в Башкирии
7 октября, 13:19
Лето не торопится уходить из Башкирии
6 октября, 14:56
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Уфу будет «колбасить»
2 октября, 09:33
В Уфе побит 40-летний температурный рекорд
1 октября, 15:03
Сентябрь
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Погода не пощадит жителей Башкирии
18 сентября, 18:59

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