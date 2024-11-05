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Автомобилисты

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Ноябрь
Башкирии грозит сильный снегопад
5 ноября, 11:38
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Октябрь
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
Фуры встали в Башкирии из-за снега
30 октября, 07:34
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
16 октября, 06:16
Сентябрь
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Автомобилисты Уфы в трауре
25 сентября, 02:33
Район Уфы вышел из тьмы
18 сентября, 05:19
Август
В Уфе уже закрывают открытую позавчера новую дорогу
30 августа, 07:14
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Июль
Очередную «подделку» задержали в Уфе
28 июля, 11:28
Трасса М-5 в Башкирии встала
От упавшей металлоконструкции пострадали несколько автомобилей, сообщают пользователи соцсетей.
24 июля, 14:39
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Автомобилист в соцсетях поделился чеком за проезд по платной дороге, который внезапно подорожал на 150%.
17 июля, 08:18
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47
Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит
7 июля, 17:19
Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии
Водителям напомнили о соблюдении правил безопасности в жаркую погоду.
7 июля, 11:13

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