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Posted 14 ноября, 15:45

Published 14 ноября, 15:45

Modified 14 ноября, 19:54

Updated 14 ноября, 19:54

В Уфе прогнозируют гололёд

Гнев небес обрушится на Уфу

14 ноября 2024, 15:45
Фото: 1MI.

В Уфе прогнозируют гололёд

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии и столице региона на пятницу, 15 ноября.

Местное управление Гидрометцентра России прогнозирует в Башкирии небольшое количество осадков — недолгий снегопад сменится дождём со снегом. В отдельных районах Республики образуются гололёд и гололедица. Ветер — юго-западного направления, умеренный. Столбики термометров в ночное время суток составит -1°C… -6°C, днем температура воздуха прогреется уже до +1°C… -4°C.

В Уфе — также дождь со снегом. Местами прогнозируют гололёд. Ожидается ветер 9-14 м/с. Облачно. Ночью -1°C. -3°C, днём 0°C.

В Башкирии растает снег
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Ранее Mkset рассказывал о том, может ли в Уфе случиться ещё одно потепление, в ходе которого растает весь образовавшийся снежный покров — изучили данные синоптиков.

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