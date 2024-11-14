Гнев небес обрушится на Уфу

Posted 14 ноября, 15:45
Published 14 ноября, 15:45
Modified 14 ноября, 19:54
Updated 14 ноября, 19:54
Местное управление Гидрометцентра России прогнозирует в Башкирии небольшое количество осадков — недолгий снегопад сменится дождём со снегом. В отдельных районах Республики образуются гололёд и гололедица. Ветер — юго-западного направления, умеренный. Столбики термометров в ночное время суток составит -1°C… -6°C, днем температура воздуха прогреется уже до +1°C… -4°C.
В Уфе — также дождь со снегом. Местами прогнозируют гололёд. Ожидается ветер 9-14 м/с. Облачно. Ночью -1°C. -3°C, днём 0°C.
Ранее Mkset рассказывал о том, может ли в Уфе случиться ещё одно потепление, в ходе которого растает весь образовавшийся снежный покров — изучили данные синоптиков.