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Posted 15 ноября, 09:10

Published 15 ноября, 09:10

Modified 15 ноября, 09:50

Updated 15 ноября, 09:50

Башкирские красавицы опасными танцами покорили Дагестан и соцсети

Башкирские красавицы опасными танцами покорили Дагестан и соцсети

15 ноября 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Три эффектные девушки из Башкортостана — Гульназ, Расима и Рузиля — стали звездами своего собственного шоу, покорив Дагестан с помощью танца и ярких нарядов, вдохновленных флагом родного региона, поделились красавицы в соцсетях в пятницу, 15 ноября.

Красавицы не только оделись в платья с зелеными, белыми и красными цветами, но и принесли с собой настоящее веселье.

Их выступление состоялось на живописной локации под названием «Язык Тролля», которая уже давно славится своими захватывающими видами и магической атмосферой.

Видео: VK-сообщество «Официальная группа Подслушано Янаул».

В Сети уже стало вирусным видео, где тройка в ярких нарядах неподражаемо исполняет танцы, сумев вызвать искренние улыбки у всех зрителей. Танцорши подтвердили, что башкирские девушки умеют делать праздник незабываемым и запоминающимся

Эти смелые красавицы не только подняли дух дружбы между регионами, но и доказали, что красота и творчество не имеют границ. Дагестан, готовься: ваше культурное богатство нашло новых амбассадоров.

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