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Posted 30 октября, 10:43

Published 30 октября, 10:43

Modified 30 октября, 10:45

Updated 30 октября, 10:45

Админ канала пошел под суд в Башкирии

Админ канала пошел под суд в Башкирии

30 октября 2024, 10:43
Фото: 1MI.
Житель региона оказался в суде за пропаганду опасного для общества движения, сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан в среду, 30 октября.

В октябре 2024 года Кушнаренковский районный суд рассмотрел дело местного жителя 1989 г. р., которого обвиняют в пропаганде или в показе атрибутики экстремистских организаций. Распространение запрещенного контента не допускается на федеральном уровне.

В августе этого года прокуратура провела проверку, в ходе которой было обнаружено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наше Кушнаренково» рисунок с символикой «А.У.Е.»*, являющиеся аббревиатурой движения «Арестантское уголовное единство». Данное сообщество запрещено на территории РФ с 17 августа 2020 года. Опубликовавшим фотографию мужчины с татуировкой оказался администратор группы, который с 2022 года управлял сообществом.

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Суд признал местного жителя виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в 1000 рублей без конфискации предмета правонарушения, то есть компьютера или смартфона.

Ранее Mkset сообщил про уфимку, вернувшую себе деньги за сертификат в магазине косметики.

* — запрещено в России

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