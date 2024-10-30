Админ канала пошел под суд в Башкирии

В августе этого года прокуратура провела проверку, в ходе которой было обнаружено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наше Кушнаренково» рисунок с символикой «А.У.Е.»*, являющиеся аббревиатурой движения «Арестантское уголовное единство». Данное сообщество запрещено на территории РФ с 17 августа 2020 года. Опубликовавшим фотографию мужчины с татуировкой оказался администратор группы, который с 2022 года управлял сообществом.