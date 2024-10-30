Админ канала пошел под суд в Башкирии

Posted 30 октября, 10:43
Published 30 октября, 10:43
Modified 30 октября, 10:45
Updated 30 октября, 10:45
В октябре 2024 года Кушнаренковский районный суд рассмотрел дело местного жителя 1989 г. р., которого обвиняют в пропаганде или в показе атрибутики экстремистских организаций. Распространение запрещенного контента не допускается на федеральном уровне.
В августе этого года прокуратура провела проверку, в ходе которой было обнаружено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наше Кушнаренково» рисунок с символикой «А.У.Е.»*, являющиеся аббревиатурой движения «Арестантское уголовное единство». Данное сообщество запрещено на территории РФ с 17 августа 2020 года. Опубликовавшим фотографию мужчины с татуировкой оказался администратор группы, который с 2022 года управлял сообществом.
Суд признал местного жителя виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в 1000 рублей без конфискации предмета правонарушения, то есть компьютера или смартфона.
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* — запрещено в России