Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде

Posted 30 октября, 09:02
Published 30 октября, 09:02
Modified 30 октября, 09:04
Updated 30 октября, 09:04
Юлиана Загорская рассказала авторам шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) о том, что хорошо готовилась к съемкам. У 35-летней жительницы Уфы есть опыт работы спасателем МЧС, диспетчером службы 112, в спортивных магазинах, инструктором по плаванию. Женщине не хватает драйва в жизни, она каждые три года пускает ее в новое русло для получения свежих ощущений.
— Сейчас занимаюсь комплексным ремонтом квартир. Думаю, что и на острове могу эти навыки применить и, например, построить дом, — рассказывает Юлиана Загорская о том, как планирует выживать на острове в Таиланде.
На кону в шоу — ₽10 млн. В борьбу за приз вступят 80 участников телепроекта. Юлиана Загорская планирует потратить выигрыш на лечение племянников. В борьбе за деньги на здоровье родственников ей будут противостоять эксперт по выживанию в диких условиях Олег Тайга, обладательница олимпийского золота в Рио и серебра на олимпиаде в Токио, гандболистка Владлена Бобровникова и другие медийные персоны.