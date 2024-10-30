Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде

Юлиана Загорская рассказала авторам шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) о том, что хорошо готовилась к съемкам. У 35-летней жительницы Уфы есть опыт работы спасателем МЧС, диспетчером службы 112, в спортивных магазинах, инструктором по плаванию. Женщине не хватает драйва в жизни, она каждые три года пускает ее в новое русло для получения свежих ощущений.