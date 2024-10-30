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Posted 30 октября, 09:02

Published 30 октября, 09:02

Modified 30 октября, 09:04

Updated 30 октября, 09:04

Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде

Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде

30 октября 2024, 09:02
Фото: «СТС».
Бывший спасатель и ныне строитель 35-летняя Юлиана Загорская решила испытать свою выдержку и сноровку в шоу на федеральном канале, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба «СТС».

Юлиана Загорская рассказала авторам шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) о том, что хорошо готовилась к съемкам. У 35-летней жительницы Уфы есть опыт работы спасателем МЧС, диспетчером службы 112, в спортивных магазинах, инструктором по плаванию. Женщине не хватает драйва в жизни, она каждые три года пускает ее в новое русло для получения свежих ощущений.

— Сейчас занимаюсь комплексным ремонтом квартир. Думаю, что и на острове могу эти навыки применить и, например, построить дом, — рассказывает Юлиана Загорская о том, как планирует выживать на острове в Таиланде.

На кону в шоу — ₽10 млн. В борьбу за приз вступят 80 участников телепроекта. Юлиана Загорская планирует потратить выигрыш на лечение племянников. В борьбе за деньги на здоровье родственников ей будут противостоять эксперт по выживанию в диких условиях Олег Тайга, обладательница олимпийского золота в Рио и серебра на олимпиаде в Токио, гандболистка Владлена Бобровникова и другие медийные персоны.

Фото: «СТС»
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